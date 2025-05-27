SJ出道20年！7月新專回歸　「9人完整體MV」已經拍好了

記者張筱涵／綜合報導

Super Junior將於出道滿20週年之際，以完整體重磅回歸，9位成員已經完成MV拍攝，且回歸活動也相當多樣化。

▲Super Junior將以9人完全體回歸。（圖／翻攝自FACEBOOK／슈퍼주니어(Super Junior)）



據韓媒《Xports News》27日報導，Super Junior已確定於7月初推出全新正規專輯，近期更已完成音樂錄影帶拍攝，展現萬全準備，準備再度席捲K-POP樂壇。

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自2005年出道，Super Junior由利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢與金希澈等9人組成，歷經20年依舊人氣不減，期間他們不僅持續以團體、小分隊、個人身分活躍，亦成為韓流擴散的重要推手，擁有「K-POP代表長壽團體」的美譽。

為迎接這意義非凡的一年，Super Junior今年稍早已推出20週年紀念展覽以及實境綜藝節目《睜眼一看是Super TV》，與粉絲共度美好時光。而即將發行的正規專輯，則是繼去年6月數位單曲〈Show Time〉後、時隔一年推出的新作，同時也是自2022年第11張正規專輯以來，相隔2年的全新正規作品。

值得一提的是，此次回歸包括因健康與個人因素暫別團體活動的金希澈也一同回歸，象徵9人體制的「完整體」正式合體。此外，Super Junior未來也預計展開多項回歸活動，包括快閃店（Pop-up Store）、演唱會巡演等，勢必再度掀起一波回憶殺與追星熱潮，為粉絲帶來更多驚喜與感動。