劉若英道歉！　演唱會爆點歌爭議「小女孩哭了」…發文認溝通誤會

記者陳芊秀／綜合報導

女星劉若英昨日（26）晚間為演唱會爭議公開道歉。事情發生於5月24的汕頭演唱會，她在點歌環節時與一對姊妹小朋友互動，原本要演唱姊妹二人點的歌曲，但是加上現場溝通失誤，姊姊情緒失控當場落淚，現場影片更引發陸網瘋傳，引發議論。

▲劉若英演唱會爆發點歌爭議。（圖／資料照／相信音樂提供）

據陸媒報導，劉若英在演唱會上與抽中小女孩姊妹點歌，姊姊點歌〈誠實〉，妹妹點歌〈後來〉，她先陪妹妹演唱了一遍〈後來〉，接著要和姊姊演唱時，現場伴奏又是〈後來〉，姊姊忍不住委屈情緒，當場皺眉哭了。陸網紛紛轉發演唱會現場影片，有人形容「所有人都在笑，只有姊姊哭了」。有網友吐槽「如果是我，我會立刻純恨這個歌手」、「真的好為姊姊委屈……感覺妹妹滿眼只有被寵壞的驕傲」。

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劉若英微博發文說明，當時留意到姊姊似乎情緒有點失落，提議陪姊姊「再唱一次」，但因為現場溝通誤會，樂隊以為是再唱一次〈後來〉。文中強調，「我們從未、也絕不會有任何忽視孩子情感的意思。對於當時的處理不夠細緻，我和整個團隊都深感抱歉，也已經認真檢討」，並向姊姊、孩子的父母以及關心此事的朋友道歉。

▲劉若英發文道歉。（圖／翻攝自微博）

同時劉若英工作室也發聲明道歉，「我們針對此次的錯誤做了深刻的工作檢討，避免再次出現同樣的問題」。除了虛心接受大眾批評，也懇請大眾不要打擾當事人，避免影片傳播對當事人造成二次傷害。

▲劉若英工作室道歉，懇請大眾不要轉發點歌影片。（圖／翻攝自微博）