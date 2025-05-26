YTR徐海莉產後爆哭！　「公開卸貨過程」老公陪進產房

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber徐海莉去年11月和經紀人丹尼爾結婚，今年1月公開懷孕喜訊的她，本月7日在社群限動發文向各界報喜，正式宣布平安產下女兒「黃海膽」，今（26）日更在頻道上傳新片，透露自己在產後爆哭，內容曝光後，立刻引發熱議。

▲徐海莉拍片記錄生產過程。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

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影片中，徐海莉在5月7日凌晨分享產前心聲，透露自己將進行剖腹產手術，感到既緊張又期待。談到面對即將誕生的女兒，徐海莉表示：「我製造出一個人，從此之後我要為這個人負責，我做得到嗎？」她坦言原本沒有太多當媽媽的實感，結果在產前倒數6小時突然湧上情緒，不禁開始緊張，對於女兒即將離開她的肚子，她感到奇妙又責任重大。老公聽完後也在一旁安撫：「可以的，每個父母其實都很偉大跟辛苦。」

▲徐海莉老公陪進產房。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

徐海莉提到，懷孕後期身體狀況吃緊，尤其女兒體重加重，導致她在平躺時會出現呼吸困難，以及骨盆血液循環等狀況，讓她常感喘不過氣，因此她坦言相當期待卸貨。她還透露，自己特地拍下這支影片記錄即將生產的時刻，「說不定以後女兒長大她想看她出生的那一天。」而在手術當天清晨，她也向老公表示因為太熱而睡不好，接著準備進產房打麻藥。

▲徐海莉產後爆哭。（圖／翻攝自YouTube／徐海莉Hailey）

徐海莉進入產房後，老公全程陪同並透露生產過程很血腥，在平安生下女兒後，徐海莉感性發文並淚崩，分享自己邊打字邊流淚的心情，「自己感動自己，然後在這裡哭。」然而，產後第四天恰逢母親節，她也在這天出院並入住月子中心，正式迎接新手媽媽的生活。