《男兒王》睽違5年原班人馬回歸！　李國煌率變裝皇后殺進泰國比賽

記者黃庠棻／台北報導

曾在2020年掀起熱烈話題的《男兒王》時隔5年，推出續集《男兒王2》，由新加坡喜劇天王李國煌領軍，原班人馬全員回歸，更出國和泰國變裝皇后比美、比歌聲、比舞蹈，再掀變裝歌舞風潮，台灣將於6月13日上映。

▲電影《男兒王》推出續集，主演李國煌與原班人馬回歸。（圖／華映娛樂提供）

李國煌之前在《男兒王》的演出大獲好評，他對續集也信心滿滿「第2集的娛樂性更多了，劇本寫得很好，每個角色都會帶給觀眾驚喜。」2020年以變妝歌舞為主題的《男兒王》，掀起話題，不但男主角李國煌入圍了2021年金馬獎最佳男主角，更獲得金馬最佳服裝造型的肯定，在東南亞及台灣也開出不錯的票房成績。

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▲電影《男兒王》推出續集，主演李國煌與原班人馬回歸。（圖／華映娛樂提供）

這回延續五年前的氣勢，推出續集，和第一集一樣，也有許多台灣觀眾耳熟能詳的金曲，像是中國娃娃的《單眼皮女生》及任賢齊的《再出發》，但格局更強大，這回變妝的Queens更要前往泰國參加「蓮花爭霸變裝皇后天下無敵超級大賽」，和以變裝見長的泰國皇后們比賽，場面盛大有趣。



有了之前的好成績，推出續集，導演王國燊表示不會有票房壓力，他笑說「因為有李國煌會扛，有他的臉在海報上，還有很有贊助提供，我和編劇就負責拍部好玩有趣的電影。」編劇賴宇涵則是表示前一集的成功，他這回絞盡腦汁去構思故事，決定這回要聚焦在父子情上。

▲電影《男兒王》推出續集，主演李國煌與原班人馬回歸。（圖／華映娛樂提供）

更讓這群變妝皇后經過疫情突然失去了光環，不再受到觀眾喜愛，成為過氣皇后，只能以直播來自娛自樂，李國煌更去斜槓當房屋仲介來養家活口，卻演變差點失去表演舞台的風波，讓觀眾和電影中變裝的QUEENS成員們一起經歷東山再起的瘋狂過程。

▲電影《男兒王》推出續集，主演李國煌與原班人馬回歸。（圖／華映娛樂提供）



談到過氣，超高人氣的李國煌表示出道30多年，並沒有發生人氣下滑的過氣危機，但曾在2018年時覺得自己戲路受限，產生危機感「那時覺得自己是不是只能演流氓這種角色呢？」所以當他看到賴宇涵的《男兒王》劇本時，大為驚艷，更毛遂自薦打給電影公司爭取演出機會。

▲電影《男兒王》推出續集，主演李國煌與原班人馬回歸。（圖／華映娛樂提供）

沒想到電影公司反應冷淡，回應李國煌「再看看」，讓他大感意外，忍不住笑說「我想演是電影公司賺到吧！」但事後證明他的爭取並沒有白費，《男兒王》讓他迎來事業的另一波高峰，續集也可以再次見到他出色的表現。

▲電影《男兒王》推出續集，主演李國煌與原班人馬回歸。（圖／華映娛樂提供）



《男兒王2》描述曾經大受歡迎的Queens團隊面臨淘汰危機，扛起家庭負擔的曹啟明（李國煌飾）必須斜槓房屋仲介來維持開銷。某次賣屋過程中，他被網紅設局，雙方發生衝突更被直播出去，導致他被驅逐出新加坡變裝界，禁止表演。

當得知泰國將舉辦一場隆重的變裝比賽時，曹啟明決定背水一戰，想重拾昔日的榮耀。同時，他的兒子Mason想要輟學成為網紅，曹啟明極力反對，Mason表示如果能用社群經營重建Queens的聲譽，就能繼續當網紅，也加入了泰國之旅。一到泰國，Queens馬上面臨水準不足且內憂外患的各種問題，他們必須克服難關，而曹啟明也必須化解與兒子間的矛盾，挽救父子關係。