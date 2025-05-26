張天霖突退便當店股東…洪小鈴露面緩頰！　2年沒拍戲「當上班族」

記者黃庠棻／台北報導

男星張天霖兒童節與太太洪小鈴共同宣布愛女「張小妹」報到，夫妻倆沉浸在新手爸媽的幸福之中，怎料他卻在4月中旬突然宣布退出自任董事長的品牌「蔡天吉餐飲股份有限公司」，並已卸下董事長職務，不過屈中恆老婆VICKY才加盟該便當店，就遭遇公司變革，引起網友熱議。對此，張天霖的太太洪小鈴也露面做出回應。

▲洪小鈴、張天霖在兒童節迎來女兒誕生。（圖／翻攝自張天霖IG）

洪小鈴今（26）日出席大愛新戲《生命的麥田》媒體茶敘，是她生完寶寶之後，睽違2個月首度公開露面，也是老公張天霖退出便當店董事後第一次現身，幫忙緩頰「自己也很意外，其實我也有自己的事要忙，他也是大人了，自己會解決，跟股東講好要退出，太細節的我就不知道」。

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▲洪小鈴談及張天霖退出便當店股東一事。（圖／記者湯興漢攝）

不過，張天霖自2023年演完台劇《開創者》後，便比較少出現在螢光幕前，洪小鈴透露他有去綠島考潛水教練證照，坦言「夏天時間可以的話，會回去綠島教課」。

▲洪小鈴分享張天霖近況。（圖／記者湯興漢攝）

目前，張天霖在一間網路公司上班，洪小鈴直言「現在演員工作沒有以前那個時候那麼好，以前覺得演員是一輩子的事業，但大環境在改變，，其實還有很多事情可以做」，直呼「他也覺得自己沒有這麼適合在演藝圈，他不是這麼會交際，當初會去綠島教潛水，也是不想沒有戲就停滯」。