抖音神曲「跳樓機」爆紅！　「幕後推手」超狂身份曝光

▲陳國威上榜《Billboard 2025 年國際最具影響力人物》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

《Billboard 2025 年國際最具影響力人物》最新公佈的名單中，索尼音樂大中華區總裁陳國威再次上榜，這也是他連續第5年獲此殊榮，入選者中還包括索尼音樂亞洲與中東策略與市場開發總裁 Shridhar Subramaniam 及印度董事總經理 Vinit Thakkar。

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▲陳國威連續5年上榜《Billboard 2025 年國際最具影響力人物》。（圖／索尼音樂提供）



抖音神曲「跳樓機」近來爆紅，陳國威說每每聽到1首好的demo，便會開始思考哪個聲音跟這首歌最為速配，「我們不只希望公司做得好，更希望整個行業都能一起變得更好，剛開始嘗試這種『以聲音選擇配唱者』的製作模式時，也曾經受到不少質疑，但很感恩現在得到了來自業界的肯定與讚賞。」

他進一步表示：「我們會持續與整個產業並肩前行，讓更多來自華語世界的歌手與音樂人，能夠被世界看見、被更多人聽見，未來，我們會持續用音樂說話、用內容打動人心，與大家一同走出華語樂壇的新篇章。」

