才出道1年秒入圍金曲3大獎！　陳泳希加碼嗨曝「2重磅喜訊」

▲ JUD陳泳希今年入圍金曲3大獎項。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

去年2月才出道的JUD 陳泳希，今年就在金曲獎入圍三項大獎，想起得知入圍金曲獎的那瞬間，JUD陳泳希雖然沒有立即噴淚，但仍覺得情緒非常激動：「大家都非常替我開心，爸媽在第一時間就傳訊息來恭喜我，那天我剛好有工作，在工作現場男友還特地陪我去、幫我看直播。」而提名後親朋好友以及公司同事也傳來滿滿的祝福訊息，令她忍不住眼眶紅紅的感嘆道：「那天真的感受到好多好多愛！」

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▲▼ JUD陳泳希將舉辦個人專場。（圖／華研國際提供）





而隨著金曲提名公布，JUD 陳泳希也順勢推出了改版專輯《當我不敢說+》，同時公布籌備已久的好消息，就是即將在暑假的8月19日在CORNER MAX 大角落多功能展演館舉辦出道以來首場專場音樂會《剩下我的時候》，主修古典鋼琴的她也即將在專場音樂會展現她苦練多時的琴藝，雖然距離演出還有兩個多月，但JUD 陳泳希已經感到迫不及待，「最期待的，就是能在現場見到每一位『為我』而來的聽眾朋友，想到那天大家在台下，只是因為喜歡我的音樂，就覺得非常感動。」

近期除了密集的練團、音樂編排設計之外，JUD 陳泳希透露自己東京回來後開始瘋狂的運動，笑說：「在日本旅行時我都沒有飲食控制，因為好吃的料理實在太多了，但回來後要收心準備典禮出席及音樂會，畢竟現場演出真的需要滿滿的能量，想讓自己的體力變更好！」而金曲入圍的肯定，比起有沒有得獎壓力，她更多的是感到的是開心，也讓她更希望能把每一次演出都做到最好，「我希望到時候來專場音樂會的觀眾，都會覺得很值得，甚至開始期待要去看我的下一場演出。」

JUD 陳泳希向大家喊話：「這場專場叫做《剩下我的時候》，但我不想只剩下我，我想要你也在。」無論是第一次聽到她的歌曲的人，或是一路以來一直支持她的歌迷，她都非常希望能將她所做的準備展現給大家看，「來現場吧，讓我們一起把那個只剩下自己的時刻，變成我們一起擁有的回憶。」

