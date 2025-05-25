蔡依珊46歲生日連勝文送實用「大禮」！徐若瑄、曾馨瑩獻吻慶生

▲蔡依珊過46歲生日，好姐妹徐若瑄（左起）、曾馨瑩、陳妍嵐（右）獻吻，為她慶生。（翻攝蔡依珊IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金、國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊日前過46歲生日，好姐妹徐若瑄、郭台銘的妻子曾馨瑩、文華花苑總監陳妍嵐等人幫她慶生。她透露，姊姊和老公送給她實用的「大禮」，讓她相當開心。

蔡依珊22日過生日，這幾天在IG限動分享慶生照，可見其中一張照片，是徐若瑄、曾馨瑩、陳妍嵐獻吻，被包圍在中間的蔡依珊笑開懷。徐若瑄發文：「『依珊』『侬珊』亮晶晶，不只在這個屬於妳的5月，希望妳365天都笑的燦爛，永遠那麼可愛美麗，愛妳們噢。」

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▲蔡依珊過46歲生日，好姐妹徐若瑄（左起）、曾馨瑩、陳妍嵐（右）獻吻，徐若瑄還寫下生日祝福。（翻攝蔡依珊IG）

▲蔡依珊（右三）過46歲生日，曾馨瑩（右二）、陳妍嵐（左）、徐若瑄（左三）等好姐妹為她慶生。（翻攝蔡依珊IG）

此外，蔡依珊還發了一段與小編對話的影片，她透露，因為過生日，這幾天跟家人約聚餐，她覺得有兄弟姊妹很好，姊姊蔡依倫出國看到一個包，上面印有她愛的法鬥犬和書本，還可以帶去公司和健身，姊姊問她要不要？她就和老公連勝文說：「我生日快到囉」，於是連勝文和蔡依倫就送她那個包，讓她開心說：「謝謝姊姊、謝謝老公。」

根據影片，蔡依珊秀出來的，正是法國低調奢華品牌Goyard的Artois GM大型托特包，有黑底白字經典Y字印花，還特別加上了法鬥圖案的手繪塗鴉，是限量版，市價超過新台幣10萬元，展現貴婦品味。

▲蔡依珊的生日禮物是Goyard大型托特包。（翻攝蔡依珊IG）

▲蔡依珊感謝姊姊和老公送她生日禮物。（翻攝蔡依珊IG）

影片中，小編問她，哥哥姊姊還是會帶她偷做壞事嗎？蔡依珊爆料，他們會放屁，然後用手抓住屁，拿到她面前放給她聞，「那個味道還是有」，直言很荒唐，但她覺得有兄弟姊妹很好，讓你更有韌性，提早社會化。網友們看了讚她真性情、自然率真，也紛紛留言祝她生日快樂。



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