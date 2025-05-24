坎城唯一華語片！易烊千璽《狂野時代》一人分飾5角　舒淇「角逐影后有望」

記者蕭采薇／綜合報導

第78屆坎城影展中，唯一入選主競賽項目的華語片《狂野時代》，由中國導演畢贛執導，舒淇、易烊千璽主演。該片在坎城首映後，獲得長達7分鐘的掌聲，而電影分為六段，易烊千璽一人就分飾五角，包括仿生人、街頭青年等，貫穿不同時空。

▲《狂野時代》易烊千璽、導演畢贛、舒淇，走上坎城紅毯。（圖／路透）

中國名導畢贛曾以《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》享譽國際，此次《狂野時代》有段長達35分鐘的長鏡頭。不過易烊千璽透露，這一段演出花了半個月拍攝，「一個晚上只能拍一次，從凌晨2、3點拍到早上6、7點太陽升起。」而到了最後一天，終於等到天氣最好、最完美的一刻。

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▲易烊千璽在台灣參加完兩岸電影展後，直接前往法國參加坎城影展。（圖／路透）

此外，舒淇雖然戲份不算多，但表演被觀眾和影評認可，認為她角逐威尼斯影后的機率又更高了一些。不過導演畢贛也坦言，確實電影可能會對觀眾是挑戰，「因為觀眾不了解我的內在世界，也沒生活在我所處的地方，他們對這部電影的理解和我創作時的經驗之間，會存在某種距離感。」

▲易烊千璽粉絲在紅毯為偶像應援。（圖／路透）

至於這回與舒淇合作，畢贛表示，她的表達能力也很強，就算只說「這場戲就像在跳舞」她也能立刻理解。而對於易烊千璽，則會用更具體的引導方式，「給他想法，他就會轉化成表演。」