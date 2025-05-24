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梁舒涵揭越南4必吃美食　合體曾子余組特搜隊

記者蔡琛儀／台北報導

2025高雄啤酒音樂節將於7月4日至6日在夢時代前廣場舉辦，今年下酒菜料理競賽以啤酒消費大國「越南」為海外美食交流目標，這次「越南美食特搜隊」的重責大任指派給「假面螢幕夫妻檔」曾子余及梁舒涵，與公司的瑞典混血小師弟Dylan，三人將前往越南一探道地的下酒菜之精髓，並選出一家越南特色店家進駐高雄啤酒音樂節設攤。

▲▼2025高雄啤酒節-越南美食特搜隊。（圖／寬寬提供）

▲梁舒涵。（圖／寬寬提供）

曾子余表示：「我覺得特色美食評分條件，好吃涮嘴是必備的，加入當地人文，像是當地local的特殊吃法，又或是在地特殊食材，可以讓美味多了一層溫度及厚度。」梁舒涵也說：「我覺得一定要具有獨特性！就是一吃就知道這是越南的味道，我的評分標準是以好吃度為最優先考量。」曾子余更向主辦單位許願說希望每天晚上都有越式洗頭。

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有親戚朋友在越南定居的梁舒涵說，知道這次因公要去越南，當下立馬就通知了在越南的家人，「我覺得班煎燒很好吃，還有一定要吃他們的榴槤，越南榴槤真的非常好吃！我覺得完全不輸大家喜歡的貓山王。而且我已經想好要帶大家體驗一些大家在台灣吃不到的水果還有甜品，那裏的甜品很喜歡豆類加椰奶，喜歡冰的就會加很多冰塊，還有越式咖啡，正統的越式咖啡我個人覺得很見仁見智，很期待大家的反應。」

▲▼2025高雄啤酒節-越南美食特搜隊。（圖／寬寬提供）

▲曾子余。（圖／寬寬提供）

沒去過越南的師弟Dylan得知要出國品嚐美食非常興奮，完全不怕會有水土不服的狀況，對於東南亞的食物他有吃過泰國菜跟早餐店的印尼炒麵，他說：「只要沒有香菜我都可以接受，而且我敢吃炸蜂蛹！」並不斷的向工作人員表示想吃吃看越南牛肉全餐的七種吃法。

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