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修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因…1句話中傷老爸

記者蔡宜芳／綜合報導

演員修杰楷和賈靜雯育有兩個女兒咘咘、Bo妞，也不時會在社群分享父女日常。修杰楷23日曝光和Bo妞的對話，聽到女兒未來並不想當演員，感到有點驚訝，隨後也被愛女一句話中傷，引網友發笑。

▲▼修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

▲修杰楷和賈靜雯育有兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

影片中，修杰楷先是問女兒隔天有什麼課，Bo妞表示社團要演戲，自己扮演十二生肖的蛇。接著，修杰楷問說：「妳有想要當演員嗎？」沒想到愛女馬上回答：「不要，我以後不要當。」他為此感到有些驚訝。追問之下才知道，原來是Bo妞平常看多了他和賈靜雯的工作狀態，覺得當演員太辛苦。

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▲▼修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

▲Bo妞表示不想當演員。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

對於未來的夢想，Bo妞表示自己想成為「像BLACKPINK的女團」，還想要跟BLACKPINK、火星人布魯諾（Bruno Mars）同台，透露自己有認真在練唱歌、跳舞。修杰楷聽了之後，問說：「那妳會教我跳舞嗎？」沒想到Bo妞不但直接回絕，還補刀說：「你跳舞不好看。」讓修杰楷哭笑不得表示：「應該不是舞技不夠，是她標準太高吧！」

▲▼修杰楷問Bo妞志向　她秒回「不當演員」曝原因。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

▲修杰楷被Bo妞吐槽跳舞不好看。（圖／翻攝自Instagram／lefthere036）

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