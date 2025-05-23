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劉以豪「左腳留後遺症」被驗退！　談好友孟耿如爆離婚：說什麼都不對

記者蕭采薇／台北報導

男星劉以豪先前在上一波「王大陸閃兵」風波中，就曾解釋大學畢業後，就因椎間盤突出丙級驗退。隨著新一波閃兵藝人風波，他23日出席活動，仍再解釋一回，透露直到現在左腳仍時不時會酸酸的，「所以在拍戲的時候，常常會看到我在拉筋，或是動不動摸腳，表示又開始緊繃了。」

▲▼男星劉以豪擔任Bifesta碧菲絲特代言人記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉以豪擔任洗卸產品代言人，透露會幫另一半卸妝。（圖／記者湯興漢攝）

劉以豪23日擔任日本洗卸產品代言人，23日記者會上，再次解釋因椎間盤突出、壓迫神經而免役的事。劉以豪說：「應該是因為以前讀設計系，經常坐姿不良、翹腳、趴地畫畫，導致有陣子左腳麻到無法動彈，還復健了近一年。」現在左腳仍有後遺症。

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另一件時事，是劉以豪好友孟耿如，爆出與黃子佼離婚消息。兩人在演藝圈有好交情，一度還讓黃子佼吃味。劉以豪受訪時則透露，有看到婚變的新聞，這段時間有簡單和孟耿如打招呼，「我覺得她需要的是空間，現在我說什麼都不對。」

▲▼男星劉以豪擔任Bifesta碧菲絲特代言人記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉以豪成為品牌首位男性代言人。（圖／記者湯興漢攝）

劉以豪也分享自己日常中最在意的清潔保養習慣，透露如果需要時，也會幫女友卸妝。而成為品牌首位男性代言人並不會感到壓力，反而希望能將這樣的生活態度傳遞出去：「保養其實不分性別，從洗臉這個簡單的動作開始，就是一種對自己的尊重和照顧。」

▲劉以豪、孟耿如Dior派對玩瘋。（圖／記者顏甫珉攝）

▲劉以豪、孟耿如私交甚篤。（圖／資料照）

螢光幕前形象陽光溫暖，私下的劉以豪則是「植物系男神」代表人物。他熱愛露營、種植植物，笑說一到山裡手機沒訊號，壓力也會自動消失：「照顧植物的時候，心會跟著慢下來，很像跟著它們一起深呼吸，真的很療癒。」他也分享，植物與肌膚其實很像，都需要細心觀察與日常照顧：「不能急，急了反而會出問題。每天一點一點地累積，它們都會慢慢回應你，像是在用自己的方式跟你說謝謝。」

 

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劉以豪, 孟耿如

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