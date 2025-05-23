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蒼井空中國代言撈4100萬！隔13年吐實情「不清楚實際有沒有拿到」

記者劉宛欣／綜合報導

紅遍日本、台灣、中國的日本前AV女優蒼井空，自2018年結婚生子後，轉型成為溫柔地方媽媽，經常接受訪問，也不吝提起過往的AV經驗談。在中國擁有超高人氣的她，在2013年出席成都糖酒會活動，才登場8分鐘、寫下4個毛筆字，傳出獲得1000萬人民幣（約台幣4165萬）代言費。然而，近日她受訪時透露，自己並不清楚這筆巨額酬勞是否到帳，直言：「我只是個領薪水的。」

▲蒼井空坦言不清楚自己有沒有收到代言費。（圖／翻攝自蒼井空IG）

▲退役多年的AV女優蒼井空，在台灣、中國都擁有超高人氣。（圖／翻攝自蒼井空IG）

在中國，成人產業受到嚴格限制，但是由於蒼井空相當善用社群平台微博，至今擁有超過1900萬粉絲，被眾人尊稱為「蒼老師」，是日籍藝人中的頂流。蒼井空表示，她在微博上分享的多為生活瑣事，例如「我長痘痘了」、「我生病了」等，卻意外引發粉絲熱烈回應。

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▲蒼井空坦言不清楚自己有沒有收到代言費。（圖／翻攝自蒼井空IG）

▲蒼井空坦言不清楚自己有沒有收到代言費。（圖／翻攝自蒼井空IG）

關於當年的代言費，蒼井空在節目中坦言：「當時有說是1000萬元人民幣，換算當時的匯率大約是1億5000萬日圓。不過因為我是領月薪制的，其實也不清楚實際有沒有拿到那個數字。」言語中透露出一點無奈。對此，一旁的藝人驚呼：「月薪制？那太糟糕了吧！」蒼井空則輕描淡寫地回應：「其實我也不全是為了錢。」

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