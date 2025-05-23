郭靜摯愛離世　經紀人瞞著她做1件事...暖心驚喜曝光

記者蔡琛儀／台北報導

郭靜「天亮之前」演唱會台北場一開賣便秒殺完售，歌迷熱烈敲碗追加演出，終於盼來好消息，今（23日）宣布高雄加場，確定將於8月2日在LIVE WAREHOUSE登場。這次也是郭靜久違南下，將與高雄歌迷再度相見，郭靜表示：「有一段時間沒到高雄開專場了，這次能舒服的跟大家近距離聊天、唱歌，是最開心的事了。」

▲郭靜高雄演唱會加場。（圖／寬宏提供）

這次高雄加場公布前，郭靜也帶來一份特別的禮物，就是全新單曲〈最漫長的告別〉，歌詞背後隱藏著一段溫柔的思念，這首歌是為了離世愛貓所寫的。

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為了這首歌的情感完整呈現，經紀人事前與創作團隊密切討論，來回調整歌詞，整個製作過程都未提前告訴郭靜，擔心她在錄音前情緒受到影響，直到錄音當天，她唱完後主動問：「這首歌不覺得很像是寫給我的貓嗎？」才揭開背後的真相，郭靜一聽便明白，這是一份來自團隊的默默心意。

久違未到南部開唱，這次能在歌迷的熱情催生下成行，對郭靜來說，是一份格外珍貴的重逢，郭靜說：「除了有機會可以看看高雄，品嚐在地小吃，最重要的還是要看到台下的你們！」門票將於5月26日早上11點正式開賣，購票洽寬宏售票、OK及萊爾富便利超商。