ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber眾量級3月正式撕破臉，隨著遭Andy指控10年心血全沒了、家寧一家四口遭檢警調查，她22日決定說出真相，不料立即被網友揪出前後聲明稿自打臉的疑點，還引出成人平台SWAG留言勸她一句話。

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧被抓包疑似自打臉。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

有網友發現，家寧3月18日委託律師發出的聲明稿中，第一點曾提及：「本人與王崇睿先生（Andy老師）於2018年時與曾淑惠女士共同成立『群海娛樂股份有限公司』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧3月聲稱公司是她和Andy與媽媽一起成立的。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

然而，家寧22日朗讀聲明稿時，可以聽到她稱「我媽媽創辦了群海娛樂股份有限公司，她邀請我們加入公司成為旗下藝人」，而這句話剛好與2個月前的聲明內容相牴觸，讓不少網友為之困惑。

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧22日改稱公司是媽媽創辦的。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

有趣的是，家寧的Threads貼文引來SWAG小編出手留言問：「那個……有沒有考慮來我們這裡呢？」不只這樣，SWAG小編還說，「張媽媽如果有興趣加入，我們也是非常歡迎的」，直到看到有網友笑回「小心整家公司被款走」時，SWAG小編才幽默地說：「對不起不應該玩火的。」

▲▼家寧。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

▲▼家寧的貼文釣出SWAG留言。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

▲▼家寧。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

分享給朋友：

追蹤我們：

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

推薦閱讀

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

金馬男星只帶8千闖大陸！接不想演的戲「開價5倍」：收到酬勞忘記痛苦

金馬男星只帶8千闖大陸！接不想演的戲「開價5倍」：收到酬勞忘記痛苦

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

金馬男星只帶8千闖大陸！接不想演的戲「開價5倍」：收到酬勞忘記痛苦

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

家寧, Andy, 眾量級

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《夫婦日和》爆紅掀「周邊搶購之亂」！買不到見黃牛轉賣…價格網氣暈
  2. CNBLUE來了！高雄演唱會熱力回歸　BOICE小港機場集結掀接機潮
  3. 陳芳語太狂「一天拍7支MV」　崩潰：腦袋要打結
  4. 金賽綸IG小帳疑留遺言！「想想從我這得到過什麼」心碎喊話曝光
  5. 「放小孩出國1個月我不懂」！林采緹PO泡湯照被酸 8字應對EQ超高
  6. 資深藝人陸一龍痛批陳大天　「有手有腳為何不當兵」　曝張小燕心情
  7. BTS成員j-hope今抵台！　IG喜曬牛肉麵：等不及了
  8. 賴冠霖退圈1年近照曝光！「偶像臉變圓了」…目擊民眾曝私下態度
  9. 小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來
  10. 家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366