家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber眾量級3月正式撕破臉，隨著遭Andy指控10年心血全沒了、家寧一家四口遭檢警調查，她22日決定說出真相，不料立即被網友揪出前後聲明稿自打臉的疑點，還引出成人平台SWAG留言勸她一句話。

▲家寧被抓包疑似自打臉。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



有網友發現，家寧3月18日委託律師發出的聲明稿中，第一點曾提及：「本人與王崇睿先生（Andy老師）於2018年時與曾淑惠女士共同成立『群海娛樂股份有限公司』。」

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▲家寧3月聲稱公司是她和Andy與媽媽一起成立的。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



然而，家寧22日朗讀聲明稿時，可以聽到她稱「我媽媽創辦了群海娛樂股份有限公司，她邀請我們加入公司成為旗下藝人」，而這句話剛好與2個月前的聲明內容相牴觸，讓不少網友為之困惑。

▲家寧22日改稱公司是媽媽創辦的。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



有趣的是，家寧的Threads貼文引來SWAG小編出手留言問：「那個……有沒有考慮來我們這裡呢？」不只這樣，SWAG小編還說，「張媽媽如果有興趣加入，我們也是非常歡迎的」，直到看到有網友笑回「小心整家公司被款走」時，SWAG小編才幽默地說：「對不起不應該玩火的。」

▲▼家寧的貼文釣出SWAG留言。（圖／翻攝自Threads／chianing_baby）

