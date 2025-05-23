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金賽綸IG小帳疑留遺言！「想想從我這得到過什麼」心碎喊話曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女星金賽綸2月於自宅輕生離世，得年24歲，令許多人感到不捨。今（23日）1段她過去在IG小帳發佈的限時動態曝光，當中她吐露了自己在酒駕風波後的心境，以及想對身邊的人說的話，文末還表示自己「不會再痛苦」，疑似遺言的內容在當時讓她的親友相當擔心。

▲金賽綸遺作《我們每天每天》官司告結。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

▲金賽綸2月輕生離世。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

據外媒《SBS》報導，金賽綸身邊親近的人透露，金賽綸去年（2024）9月於自己的IG小帳發佈限時動態，要友人將內文截圖，「如果我死了，就當我把它上傳（到網路上）」。文中她談及自己因酒駕事件負債、演藝事業跌落谷底一事，並喊話：「那些在我最艱難的時候離我而去的人們，想想你們從我這裡得到過什麼吧。」

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▲▼金秀賢親吻照原圖公開！金賽綸家人曝拍攝時間點。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸生前的小帳貼文曝光。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

金賽綸也表示自己已經賠償了因酒駕造成的損失，「總之我不會再痛苦了」。貼文一出讓她的2名友人警鈴大作，擔心會發生無法挽回的事情，因而在深夜趕往她的家中確認情況。1位她的親密友人則透露，她生前在酒吧、花店、咖啡廳等多個地方兼差，也進行演技指導工作，但經濟狀況仍然十分拮据，讓當時的她非常不安。

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