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一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber一隻阿圓2024年底被周刊拍到與《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居的畫面後，低調承認戀情，但始終鮮少放閃，直到23日凌晨才在社群網站寫下201字，「他都不會講，所以我要講。」

▲▼一隻阿圓陳百祥。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲一隻阿圓深夜難得放閃陳百祥。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

阿圓在Instagram限時動態透露，陳百祥為了那支訪問南韓製作人羅暎錫（羅PD）的影片，投入大量心力與時間，「而且他沒請翻譯字幕，羅PD的韓文字幕他是用ChatGPT一段一段翻的……然後修改再修改。」

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▲一隻阿圓和陳百祥平常鮮少曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao、baisiang.c）

即使已接近上線時間，陳百祥仍不斷優化內容，而這一切，阿圓全看在眼裡，「上線前兩天還在改……我問他：你不是剪完了嗎？他說：我想要優化到最好………因為我的觀眾不一定知道羅PD，我希望訪問者可以被大家都喜歡，我想把他最好的都給觀眾。」

為了提升觀影品質，阿圓透露陳百祥在細節上也不馬虎，為了讓畫面和聲音更好，男友甚至特地添購設備，「跑去買了電腦降溫板，想輸出最好的質感給觀眾。」這種對作品的講究與專注，展現男友身為創作者的高度自我要求。

▲▼一隻阿圓工作繁忙仍不忘幫男友宣傳新片。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

最後，阿圓感性地說，陳百祥從來不會主動講這些背後的故事，「這種一直以來用心、不放過自己、看待每一支影片的態度，他都不會講，所以我要講」，字裡行間流露對男友的敬佩與支持。

一隻阿圓IG全文：

有人更新影片了
完全吞得下去的訪問影片
YT搜尋：又離題了

百祥花了很多時間剪這支影片
而且他沒請翻譯字幕
羅PD的韓文字幕他是用chatGPT一段一段翻的…

然後修改再修改
上線前兩天還在改…
我問他：你不是剪完了嗎
他說：我想要優化到最好………因為我的觀眾不一定知道羅PD 我希望訪問者可以被大家都喜歡 我想把他最好的都給觀眾

他還因為想要畫面好 顏色好 聲音好
跑去買了電腦降溫板 想輸出最好的質感給觀眾

這種一直以來用心、不放過自己，看待每一支影片的態度
他都不會講
所以我要講

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一隻阿圓, 阿圓, 陳百祥

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