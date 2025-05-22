曹晶晶比基尼秀身材 　6月赴美讀書白冰冰下禁愛令

記者葉文正／台北報導

白冰冰旗下藝人曹晶晶6月將赴美讀大學，白冰冰趁著她出發前帶她到泳池戲水，曹晶晶大方穿上藍色的比基尼秀姣好身材，未來她除了當唱跳歌手外，也希望可以圓夢當醫生，因為她喜歡可以看到病人詮癒後的笑容，白冰冰聽了笑說：「那我也算是社會醫生，大家看民視《超級冰冰Show》都開懷大笑。」

▲曹晶晶身材好，穿上比基尼更顯風姿。（圖／長興影視，民視）



白冰冰在上一集的《誠懇逗陣》介紹了新人球球(陳涵瑜)，這一集(https://youtu.be/SRtzNJ6NlwE)則介紹同樣喜歡唱跳的旗下藝人曹晶晶，並請來命理老師詹惟中幫屬豬的曹晶晶她算命，詹惟中誇她的名字「曹晶晶」有7個日，代表有7個太陽照耀，未來會光芒四射，另外也有14個口，屬豬有口等於窩，代表有房地產，另外她的面相也好，鼻頭立體、嘴角微微上揚，是不可多得的面相，未來可期。

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▲曹晶晶被下禁愛令。（圖／長興影視，民視）



其實，曹晶晶背景的確不簡單，她的姑婆曹金鈴是台灣國寶舞蹈家，是第一位前往日本「寶塚歌劇團」留學的台灣人，也主持過《綺麗世界》、《快樂女郎》等節目，王祖賢、林青霞都是她的學生。

▲白冰冰(左)日前帶著曹晶晶上《綜藝大熱門》宣傳EP〈跳舞精靈〉。（圖／長興影視，民視）



曹晶晶是因為選秀節目《未來少女》而組成女團「薄荷水晶」出道，後來選擇退團，曹金鈴將她交給白冰冰，成為白冰冰的藝人。白冰冰說：「曹金鈴當紅時，我還是小妹妹不紅，無緣上她的節目。」兩人有進一步的接觸反而是曹金鈴退休後，兩人有共同朋友，常一起去旅遊，才變成好朋友，「曹金鈴的人品非常好，她從小就學芭蕾舞，在我們那個年代能學芭蕾舞的人家庭環境都不錯，小朋友(曹晶晶)在這樣的環境薰陶下長大，個性也非常好。」



白冰冰強調自己並非因交情而簽下曹晶晶，而是覺得她很有潛力，唱跳俱佳，並為她量身打造首張唱跳EP〈跳舞精靈〉，即將在6月1日推出，日前白冰冰還特別帶著她跑了第一個宣傳通告，上《綜藝大熱門》合體表演唱跳，為了這個通告，白冰冰還事先花了時間跟曹晶晶學跳舞。



曹晶晶6月要赴美國讀大學，未來希望課業和演藝事業並重，學期期間努力念書，寒暑假就回來在演藝圈發展。從小就住台灣的她第一次出遠門讀書，很怕自己會想家人，因此媽媽會陪她一起去，但她更擔心自己會想念台灣的食物。



曹晶晶一心想當醫生，因此會先讀生物系，她說：「我喜歡解剖，之前也有在醫院實習。」目前在康乃爾和南加大兩所名中做選擇。她也提到自己常去做義工，喜歡看到大家的笑容，能幫助大家很開心，白冰冰忍不住說：「去當醫生天天看到的是哭喪的臉，只有看到冰冰姐才會有笑臉，我是社會醫生，大家看民視《超級冰冰Show》都開懷大笑。」曹晶晶有信心地說：「我會把他(治好)變成笑容。」



曹晶晶常在《超級冰冰Show》跟女團「Give me five」一起表演，白冰冰說：「晶晶不是『Give me five』的成員，只是5個小朋友都在讀書，有人要考試分身乏術時，她就是最棒的救火隊，她剩下最後一次的錄影，接著就要去美國讀書。」白冰冰雖然捨不得，但她很鼓勵旗下藝人在學業上衝刺，「她今年才17歲，4年畢業後回來也才21歲，還很年輕，有大好的前程。」不過她叮嚀曹晶晶年紀還小，想要前途就先不要談感情。