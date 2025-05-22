ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曹晶晶比基尼秀身材 　6月赴美讀書白冰冰下禁愛令

記者葉文正／台北報導

白冰冰旗下藝人曹晶晶6月將赴美讀大學，白冰冰趁著她出發前帶她到泳池戲水，曹晶晶大方穿上藍色的比基尼秀姣好身材，未來她除了當唱跳歌手外，也希望可以圓夢當醫生，因為她喜歡可以看到病人詮癒後的笑容，白冰冰聽了笑說：「那我也算是社會醫生，大家看民視《超級冰冰Show》都開懷大笑。」

▲白冰冰(左)日前帶著曹晶晶上《綜藝大熱門》宣傳EP〈跳舞精靈〉。（圖／長興影視，民視）

▲曹晶晶身材好，穿上比基尼更顯風姿。（圖／長興影視，民視）

白冰冰在上一集的《誠懇逗陣》介紹了新人球球(陳涵瑜)，這一集(https://youtu.be/SRtzNJ6NlwE)則介紹同樣喜歡唱跳的旗下藝人曹晶晶，並請來命理老師詹惟中幫屬豬的曹晶晶她算命，詹惟中誇她的名字「曹晶晶」有7個日，代表有7個太陽照耀，未來會光芒四射，另外也有14個口，屬豬有口等於窩，代表有房地產，另外她的面相也好，鼻頭立體、嘴角微微上揚，是不可多得的面相，未來可期。

▲白冰冰(左)日前帶著曹晶晶上《綜藝大熱門》宣傳EP〈跳舞精靈〉。（圖／長興影視，民視）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹晶晶被下禁愛令。（圖／長興影視，民視）

其實，曹晶晶背景的確不簡單，她的姑婆曹金鈴是台灣國寶舞蹈家，是第一位前往日本「寶塚歌劇團」留學的台灣人，也主持過《綺麗世界》、《快樂女郎》等節目，王祖賢、林青霞都是她的學生。

▲白冰冰(左)日前帶著曹晶晶上《綜藝大熱門》宣傳EP〈跳舞精靈〉。（圖／長興影視，民視）

▲白冰冰(左)日前帶著曹晶晶上《綜藝大熱門》宣傳EP〈跳舞精靈〉。（圖／長興影視，民視）

曹晶晶是因為選秀節目《未來少女》而組成女團「薄荷水晶」出道，後來選擇退團，曹金鈴將她交給白冰冰，成為白冰冰的藝人。白冰冰說：「曹金鈴當紅時，我還是小妹妹不紅，無緣上她的節目。」兩人有進一步的接觸反而是曹金鈴退休後，兩人有共同朋友，常一起去旅遊，才變成好朋友，「曹金鈴的人品非常好，她從小就學芭蕾舞，在我們那個年代能學芭蕾舞的人家庭環境都不錯，小朋友(曹晶晶)在這樣的環境薰陶下長大，個性也非常好。」


白冰冰強調自己並非因交情而簽下曹晶晶，而是覺得她很有潛力，唱跳俱佳，並為她量身打造首張唱跳EP〈跳舞精靈〉，即將在6月1日推出，日前白冰冰還特別帶著她跑了第一個宣傳通告，上《綜藝大熱門》合體表演唱跳，為了這個通告，白冰冰還事先花了時間跟曹晶晶學跳舞。

曹晶晶6月要赴美國讀大學，未來希望課業和演藝事業並重，學期期間努力念書，寒暑假就回來在演藝圈發展。從小就住台灣的她第一次出遠門讀書，很怕自己會想家人，因此媽媽會陪她一起去，但她更擔心自己會想念台灣的食物。

曹晶晶一心想當醫生，因此會先讀生物系，她說：「我喜歡解剖，之前也有在醫院實習。」目前在康乃爾和南加大兩所名中做選擇。她也提到自己常去做義工，喜歡看到大家的笑容，能幫助大家很開心，白冰冰忍不住說：「去當醫生天天看到的是哭喪的臉，只有看到冰冰姐才會有笑臉，我是社會醫生，大家看民視《超級冰冰Show》都開懷大笑。」曹晶晶有信心地說：「我會把他(治好)變成笑容。」

曹晶晶常在《超級冰冰Show》跟女團「Give me five」一起表演，白冰冰說：「晶晶不是『Give me five』的成員，只是5個小朋友都在讀書，有人要考試分身乏術時，她就是最棒的救火隊，她剩下最後一次的錄影，接著就要去美國讀書。」白冰冰雖然捨不得，但她很鼓勵旗下藝人在學業上衝刺，「她今年才17歲，4年畢業後回來也才21歲，還很年輕，有大好的前程。」不過她叮嚀曹晶晶年紀還小，想要前途就先不要談感情。

分享給朋友：

追蹤我們：

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

推薦閱讀

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

快訊／家寧反擊了！　「Andy主動提議分手」

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

陳傑憲辣妻嫌「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曹晶晶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸
  2. 王陽明拍片「被蔡詩芸當眾脫褲」　鄰居全看見…他崩潰喊：很賤欸！
  3. 彭于晏昔上《康熙》片段被挖　「小S提野蠻遊戲」全場笑翻
  4. 曹晶晶比基尼秀身材 　6月赴美讀書白冰冰下禁愛令
  5. 出道27年...王仁甫宣布開個唱！　驚人票房曝光他傻眼
  6. 演技太生澀！袁澧林《送院途中》險遭換角　古天樂「現場大聲指導」震撼教育
  7. 家家睽違6年發片橫掃各大榜單！　他聽到差點哭了
  8. 胡瓜拍戲劇想挑戰反派　卻因為致命原因夢碎
  9. 王耀慶自爆片酬跌至「地板價」！　返台3天狂推銷台灣演員：便宜又好用
  10. 許允樂自認「最可愛女友」　曝交往李玉璽相處模式：足夠安心自在

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366