胡瓜拍戲劇想挑戰反派　卻因為致命原因夢碎

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜的Youtube頻道《下面一位》，每每發布影片都會掀起不小的討論度。這次邀請到新馬影帝李銘順、李銘忠，兄弟久違同框上節目，特別回到了戲劇《八尺門的辯護人》的拍攝所在地，三人在正濱漁港忘情逛起魚市場，對各種魚類都感到非常新鮮，也止不住誘惑的購買海鮮不手軟，讓李銘順想起過去拍戲都會來該區域繞繞，回憶都湧上心頭。

▲李銘忠（左起）跟胡瓜還有李銘順一起到基隆。（圖／下面一位）

兩人分享踏入演藝圈的契機，李銘順慶幸自己遇到貴人，不斷鼓勵他進入演藝圈，由於新加坡只有一間電視台，非常容易被關注，後期也幸運被發掘進入模特兒領域，李銘忠透露自己也是因為哥哥，因而踏入這個行業。胡瓜加碼分享，過去曾被找去新加坡製作節目《老實樹》，雖然費用不高但是可獲得新加坡身份，超吸引人的條件讓胡瓜也感嘆自己跟新加坡很有緣份。

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▲李銘順（左起）跟胡瓜還有李銘忠一起大啖海鮮。（圖／下面一位）



胡瓜一路上社交技能發威，不只和店家老闆熱情攀談，也和餐廳裡的鄰桌客人攀談介紹，隨後三人準備大快朵頤代客料理的海鮮時，發現上桌送來的餐點都不是先前購買的，全都是被招待，也讓李銘順、李銘忠兩人非常感嘆台灣人的熱情以及胡瓜的人氣。

▲胡瓜划船划到喘吁吁。（圖／下面一位）



而李銘忠回想起出道以來，有個在演藝圈著名的演員哥哥，難免有些壓力，不過後期也靠演出反派，和哥哥李銘順有所區隔，漸漸闖出自己的一片天。對此胡瓜表示自己也想演反派，無奈每次逞兇鬥狠時總還是充滿喜感，讓她放棄這個年頭，以自身經驗鼓勵李銘忠，也肯定他的表現。



胡瓜特別帶李銘順、李銘忠體驗水上自行車，三人是第一次初體驗，一行人在海上邊騎車邊聊天，近距離觀賞著名的岩石，非常愜意。兄弟倆也喚起演員魂，演起在海上偶遇胡瓜的環節，創造在基隆除了拍戲外特別的回憶。