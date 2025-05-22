直擊／昆凌90歲爺爺「世壯運奪3金2銀」：謝謝台灣人　混血帥弟罕見露面

記者蔡琛儀／台北報導

2025雙北世界壯年運動會17日正式登場，周杰倫岳祖父、昆凌的90歲爺爺Quinlivan Laurence James，本屆報名5項比賽，日前才在標槍項目勇奪金牌，於100公尺、200公尺短跑賽事也跑出佳績，拿下2面銀牌，昨天則是在擲鐵餅項目再度摘金，今（22日）他再度現身台北田徑場，參加鉛球項目，順利讓金牌入袋，本屆總計進帳3金2銀。

▲昆凌的爺爺Laurence Quinlivan此次世壯運報名五個比賽項目，在今日的90+男子組鉛球比賽中再添一面金牌。（圖／記者湯興漢攝）

勞倫斯賽後接受訪問，表示非常感謝來到現場的所有人，「謝謝所有臺灣人，特別感謝台北舉辦這場活動，我很享受這場賽事，可以和許多資深人士一起競爭。」透露也結交好幾名朋友，像是91歲的蒙古爺爺策倫、99歲紐西蘭爺爺馬丁，雖然和策倫語言不通，但透過賽事互相交流，對於對方拿下5金更是感到高興。

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這幾天勞倫斯的兒子Patrick、孫子Conor都到場陪在勞倫斯身旁，兩人也是昆凌的爸爸和弟弟，勞倫斯感性表示，沒有家人支持會提不起勁，因此認為有家人鼓勵是非常重要的，笑說自己非常幸運，有兒子和孫子陪伴，才能來台灣實現目標。被問到所有比賽結束後最想做的事是什麼？Patrick代回：「去洗澡。」但勞倫斯本人則說，想要好好和家人聚在一起。

▲昆凌的爺爺Laurence Quinlivan此次參加世壯運，兒子、孫子和孫子女友都陪伴在旁。（圖／記者湯興漢攝）

勞倫斯一直相當關注、推動高齡健康議題，他呼籲年長者：「真的可以透過每天多做一點運動，來提升生活品質、增進幸福感，才能和家人擁有更多快樂時光。」Patrick也補充，爸爸勞倫斯非常喜歡台灣，35年來見證台灣許多方面的進步，「他很高興能和台灣人民分享他對這片土地的愛」，也希望能在推廣高齡運動方面有更多作為，「不只是台灣，這是全球性的議題。」

▼昆凌的爺爺Laurence Quinlivan在鉛球比賽中拿下金牌。（圖／記者湯興漢攝）