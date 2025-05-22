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樂團胡凱兒成軍10週年！　宣布「重磅新計畫」邀樂迷見證

▲胡凱兒推出新專輯並展開募資。（圖／Who Cares 胡凱兒提供）

▲胡凱兒推出新專輯並展開募資。（圖／Who Cares 胡凱兒提供）

記者翁子涵／台北報導

Who Cares胡凱兒樂團成立至今邁入第10年，宣布將發行新專輯《越過這座橋》並同步展開募資計畫，胡凱兒提到：「這次選擇用募資，是因為我們不想只是把一張專輯的成品交出去，而是希望在這個過程裡聽眾也能參與並留下痕跡。期待大家聽見這些歌的時候，也會感覺到：我們正在一起越過那座橋。」

▲胡凱兒新歌獻給六月畢業季的畢業生。（圖／Who Cares 胡凱兒提供）

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▲▼胡凱兒新歌獻給六月畢業季的畢業生。（圖／Who Cares 胡凱兒提供）

▲胡凱兒。（圖／Who Cares 胡凱兒提供）

專輯概念呈現了「人生的選擇」，寫給成長過程中還在猶豫、掙扎的每個人，也是胡凱兒經歷的時刻，新單曲〈天空織成〉，寫下人生階段的轉變難免伴隨痛苦，然而身邊仍有朋友、家人等重要的人溫柔陪伴著自己，歌曲更有請好友理想混蛋主唱雞丁共同創作，歌曲也獻給六月畢業季的畢業生們，希望這首歌陪著他們度過這感傷又溫馨的夏季。

提到「畢業」，胡凱兒成員們也分享起自己的經歷。主唱浩澤分享：「印象最深刻是高中畢業，三年的高中生活因為接觸樂團改變了我未來10年甚至數十年的人生，不可思議。畢業的那刻就像是與童年的自己告別。」吉他手嘉恩則說：「我想到研究所的畢業典禮，雖然我沒有真的拿到學位，但對我來說已經盡力了，我一共經歷三次論文撰寫，前兩次因為疫情被終止，第三次則是我自己選擇則結束，下定決心踏上音樂這條路，對我來說也特別有意義。」
 

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