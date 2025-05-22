65歲眭澔平挑戰聖母峰爆出事！腦水腫昏迷60小時　緊急返台救治

▲眭澔平登聖母峰出事，緊急返台送醫。（翻攝自眭澔平臉書）

圖文／鏡週刊

資深主播也是金鐘獎得主眭澔平日前以65歲高齡攀登聖母峰，中間數度直播明顯身體不適，但卻未清楚說明，今（22日）他的社群小編代為發言，表示「曾一度最嚴重時，一直無力昏迷無法進食又上吐下瀉，高山症腦水腫病情惡化不明，只能三度搭直升機向較低海拔後送，卻未痊癒…」只有忍痛放棄登頂，回台住院治療至今。

眭澔平由臉書小編代為發文表示，各項指數已經全面正常。但是一週前却突然高燒到39.8度高溫一天不退，各項精細先進檢查、血液培養、心臟與腹腔分別超音波、腦斷層與核磁共振MRI全都做了，仍然至今還查不出原因，所以神經內科會診感染科用抗生素施打服用治療10天一個療程。目前仍然查不出突然持續高燒的原因，感謝醫院最優質的治療下，所有指數已經全部正常，也剛剛開始下床走動。

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▲眭澔平攀登聖母峰，低溫讓他難以適應但還是持續嘗試，沒想到最終出事了，送醫救治。（翻攝自眭澔平臉書）

總而言之，因為病情不明又曾幾度惡化，昏迷苦睡60小時，無法吞嚥進食卻上吐下瀉吐到膽汁，前後煎熬96小時，實在無法也無力向關心澔平的各界朋友們隨時通報現況。澔平一路上其實心心念念又是時時刻刻希望歸隊攻頂，但是65歲澔平腦水腫病發兩天後，另一名57歲原本最健康也先去爬過非洲和南美最高峰的團員，其本人也是正式執業醫師竟爆發肺水腫，他說他講話都聽到水聲，當下決定放棄攻頂返台，也再三提醒澔平還是回台治療。問題是我們個人幾百萬的總體花費就打水漂了，真的登山者若非危及生命絕對不會輕言放棄。

現在回顧捏一把冷汗，應該感恩我們兩人還好病發得早，舉步維艱，只有等待昂貴的直升機從5460m聖母峰基地營EVEREST BASE CAMP，下降海拔運送至2900m盧卡拉LUKALA，再不得已繼續下送到海拔1400m的尼泊爾首都KTM加德滿都。看看這兩天新聞，真是晴天霹靂：5/14一名菲律賓登山家反覆爬到Camp4最高的四號營地7900m就直接因身體不適死在那裡。5/15一名印度登山家已經登頂聖母峰成功，卻在下山到希拉蕊台階處同樣身體不適也就地身亡。

登山界和醫界審慎評估後，都不准澔平再飛回去尼泊爾聖母峰基地營，哪怕現在才剛好排到我們8K登頂團隊去攻頂聖母峰的時間，又是氣象預估的連續大好天氣。

「澔平若非後來高燒一天至今原因不明，不然真的想去完成。」眭澔平曾拿下金曲獎最佳新人，也多次奪下金鐘獎，更曾是暢銷作家。

眭澔平4月底出發挑戰聖母峰登頂；他為此訓練1年，每天爬100層樓梯，此趟旅程難度極高，他甚至花10萬找律師立遺囑，旅費也花超過300萬。眭澔平出發前曾表示，是有命理老師告知他屬豬，蛇年正沖，尤其是5月大沖；他預計4月26出發，估計要花2個月才能完成，避不開大沖，如今看來竟意外被料中。



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