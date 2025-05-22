黃子佼7年賺3億「不愁吃穿」！孟耿如昔讚「2人太合」：錢非重點

▲黃子佼和孟耿如驚傳離婚，結束5年婚姻。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

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主持人黃子佼因為捲入性醜聞，重挫演藝事業，遭到全民抵制，也影響到妻子孟耿如，昨（21日）更傳出2人已偷偷簽字離婚，結束5年婚姻。事實上，孟耿如曾坦言和黃子佼很合拍，交往1年就認定對方是結婚對象，而且不在乎有錢與否。而黃子佼婚前、婚後收入頗豐，被算出7年就賺進逾3億。

孟耿如2020年結婚前夕，曾接受雜誌《ELLETAIWAN》訪問，談到和黃子佼因為草間彌生為2人搭起愛的橋樑，因為都熱愛藝術，彼此有聊不完的話題，交往後更是常常看展覽約會，要是沒有共同興趣、話不投機，可能就不會擦出火花。

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至於是什麼讓孟耿如認定黃子佼就是「那個人」？她坦言相處不到1年就知道了，因為2人真的太合拍，交往的時候非常快樂，缺點和優點互相彌補，因此心裡隱約有感覺：「沒有問題的話，我們應該會一直走下去，我會跟這個人結婚」。

不過難免有小抱怨，孟耿如表示黃子佼一點都不浪漫，不會特別給驚喜，務實把愛體現在日常生活，對她的事會花很多心思去想，「他會讓你覺得，不管發生甚麼事情，他都會很理性地幫你設想好答案」，就像可靠的避風港，讓她感到安心，「因此對我來說，一段感情最重要的，並不是對方多有錢或什麼的，而是你們愛不愛對方，互相為對方著想、付出的感覺，勝過一切」。

據了解，黃子佼的財力驚人，2014年至2020年的工作採「薄利多銷」，活躍各大活動主持，7年賺進超過3億，其中2017年是高峰，賺得6794萬元，2016年也有6422萬元，已經不愁吃穿。

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