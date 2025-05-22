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曾智希峇里島解放比基尼！　「趴床擠出超兇上圍」掀暴動

記者王靖淳／綜合報導

女星曾智希2022年宣布和陳志強結婚，今年2月底補辦完婚禮，最近飛往峇里島度假的小倆口，不忘在社群分享旅行點滴，今（22）日更大方曬出一系列比基尼辣照，火辣畫面曝光後，立刻吸引網友朝聖按讚。

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希分享趴床辣照。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

照片中，曾智希身穿一套橘紅色編織感的比基尼，她整個人側趴在床上，傲人的上圍若隱若現，並將雙腿微微翹起。她不忘對鏡頭露出招牌甜笑，展現輕鬆俏皮的氛圍。在其他照片中，曾智希換上淺色細肩帶比基尼，她站在泳池中，水位至腰部，頭髮微濕且隨意挽起，並對鏡頭露出甜美燦笑，讓人感受到她出遊愉悅的心情。

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▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希最近去峇里島玩。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希在文中以輕鬆語氣寫下：「先來一些個人寫真時間」，並透露這次旅行的步調相當愜意，幾乎整天「躺在泳池耍廢」。除了休息放鬆，她也不忘海邊散步看夕陽，並細細品味當地美食，充分享受峇里島的南洋魅力，「我在峇里島的小日子。」貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友留言「香」、「火辣」、「身材超好」、「好漂亮。」

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

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曾智希, 陳志強, 結婚

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