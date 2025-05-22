《戲說台灣》高冷少爺遇上紅龜粿窮小子！傲嬌互動萌翻…吸網朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

長壽古裝台劇《戲說台灣》自1999年開播，至今已經邁入第26年，每個單元都集結奇幻靈異元素，故事靈感取財自台灣各地的鄉野傳說，擁有一票死忠劇粉。而最新推出的單元《媽祖甜甜大福氣》，描述高冷少爺與賣紅龜粿的窮小子之間，宛如冤家般的相遇，意外引發網友大歪樓，影片引發大批觀眾朝聖。

▲《戲說台灣》高冷少爺與賣紅龜粿窮小子的互動意外萌到網友。（圖／翻攝自YouTube）

《媽祖甜甜大福氣》描述性情高傲的少爺「廖平安」，走在街上意外踩到賣紅龜粿，與住在媽祖廟的窮小子「戴福氣」不吵不相識，福氣雖然身世坎坷但是不喪志，且兩位男主角都是學糕點出身，從此人生產生交集。整個單元將近4小時，有網友熱情挖掘出劇中的男男互動，兩人起初針鋒相對，少爺卻夢到被窮小子洗腳，嘴上抱怨連連但感情日漸變得要好。而飾演高冷少爺的是演員帝言，飾演紅龜粿窮小子的是溫少淮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲少爺想夢意中人，竟夢到被窮小子洗腳。（圖／翻攝自YouTube）

網友發現劇中男男互動意外可愛，還有人截圖發現，少爺跌倒趴地上，背上正好被蓋上「壽」字的大紅龜粿，笑讚「少爺是壽（編劇好神）」，還有人驚呼演員顏值高，眾人輪番留言「演員有了、佈景有了、 觀眾有了、三立台灣台該做台語古裝BL劇了」、「真香」、「這是我免費可以看的嗎」。戲說台灣的YouTube頻道意外湧入網友朝聖。

▲少爺路上誤踩紅龜粿趴地，背上被蓋住一個印「壽」字的紅龜粿。（圖／翻攝自YouTube）

由於劇中男男片段意外在Threads上爆紅，飾演少爺的帝言留言「謝謝各位的喜歡，我跟溫少淮是好兄弟不許亂幻想，還有脖子真的不是的草莓，拍攝期間已經被劇組ㄉㄧㄤ半個月了，也請大家多多支持戲說台灣（小秘密，大家多多敲碗其實編劇他們都會看）」。溫少淮幽默回應「好啦其實是我種的草莓（？）」。結果又激出網友敲碗「台灣是時候推出一些台語古裝BL了吧」、「少爺和溫少淮帥喔！難怪我阿嬤很喜歡看戲說台灣」。