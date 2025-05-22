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南珉貞深夜曝「家裡出問題」緊急返韓！　心繫球隊粉絲安慰：辛苦了

記者張筱涵／綜合報導

韓啦啦隊成員南珉貞近日因家中突發狀況緊急返回韓國，21日晚間11點47分，透過社群發文向台灣球迷報平安，同時不忘替所屬球隊「富邦勇士」加油打氣，展現深厚情誼。

▲▼南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

▲南珉貞現為Fubon Angels。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

南珉貞寫道：「我的韓國家出了一點問題，所以我趕回韓國幾天…我真的很想去為勇士加油，在韓國和G1一起屏住呼吸看了轉播，比分好接近真的太刺激了，勇士這一季真的辛苦了。」雖無法到場，她仍透過螢幕關注球隊表現，並承諾：「為了下個賽季取得更好的成績，大家都會在各自的位置上全力以赴，我會一直支持勇士！！在我心裡勇士們一直都是冠軍。」

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接著，南珉貞也特別提到：「我永遠不會忘記我在台灣打籃球的第一個賽季，希望林志傑早日康復」，可見儘管在南韓忙著家務事也時刻關注。

▲▼南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

▲南珉貞關心林志傑。（圖／翻攝自Instagram／minjeong_w_）

消息一出，粉絲湧入留言區關心，也表達理解與祝福：「家庭重要，好好處理，我們都挺台妹」、「小南辛苦了，家庭比較重要，這次輸了沒關係，年底新球季再繼續加油」、「家比任何事都重要，還不忘關心球隊是否獲勝」、「沒關係，好好處理家中問題，等你回來」。

▲▼南珉貞。（圖／翻攝自Threads／minjeong_w_）

▲南珉貞發文。（圖／翻攝自Threads／minjeong_w_）

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