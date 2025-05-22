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9成都18禁畫面怎拍？韓BL漫《夜畫帳》確定戲劇化　韓網傻眼：別拍

記者張筱涵／綜合報導

韓人氣BL漫畫《夜畫帳》確定將改編為短篇戲劇作品，並預計於今年6月正式開拍，引發BL圈與網漫迷的高度關注，許多有看過的南韓網友都說「這部都只有性愛戲欸，是要怎麼拍」。

▲▼夜畫帳。（圖／翻攝自韓網）

▲《夜畫帳》是人氣作品。（圖／翻攝自韓網）

根據韓國多位娛樂業界相關人士於5月22日透露，將進行改編自Byeonduck作家同名作品《夜畫帳》的戲劇，目前正積極進行前期製作與演員試鏡。該劇背景設定於朝鮮時代，描述兩班貴族出身的尹承浩，意外被賤民白羅謙所創作的春畫冊吸引，由此展開一段充滿誘惑與情感糾葛的故事。

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戲劇形式將採短篇結構，每集僅約2分鐘，預計製作成短影音型態的「Short-form Drama」，由擁有原作IP的Kidari Studio、Lezhin Entertainment、DooDooong以及夢作所（몽작소）共同出品。導演則由曾執導《螞蟻在燃燒》並參與《離婚保險》拍攝的崔普景（최보경）操刀。

由於原作《夜畫帳》為成人向BL題材，戲劇版本將設定為15歲以上可觀看級別，惟部分劇集內容將製作成限制級版本，針對青少年觀眾將進行內容區隔處理。

南韓網友們看到消息後皆表示不期待，「就是因為沒什麼劇情才想做成短影音形式吧」、「演員一定會被罵得很慘，不要真人化」、「是能拍出性愛畫面嗎」、「這部真的只有性愛畫面好看」、「《夜畫帳》單看劇情的話其實不太像是那種適合拍成電視劇的內容，只是當時真的是美到革命性水準的超高情慾場面造成震撼而已，如果仔細找找的話，其實還有很多更適合改編成BL劇的作品，這部就是看它有人氣才直接開拍吧」、「選角是誰？短影音？真的是讓人滿頭問號……這部會有收益嗎」。

▲▼韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

不過，原作自2019年起於Lezhin Comics連載至今，已推出第4季及外傳，人氣始終居高不下，曾連續5年高居Lezhin BL排行榜冠軍。隨著IP價值日益提升，不僅推出由歌手安藝恩演唱的原創配樂，更與韓國傳統酒品合作，推出聯名馬格利酒，展現極高的商業化潛力。

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