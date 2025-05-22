記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣漫畫《灌籃高手》首度要推出電子書！原作漫畫家井上雄彥22日透過官方X帳號發文，宣布漫畫要推出電子書的消息，該作自1990年連載至1996年，並於1993年推出動畫版，2022年推出電影版《THE FIRST SLAM DUNK》，在台灣寫下破4億票房神話，漫畫如今要推出電子書版，讓動漫迷直呼「終於等到了！」

▲井上雄彥親繪「櫻木5人軍團」，宣布《灌籃高手》要推出數位電子書版。（圖／翻攝自X）

井上雄彥曬出親繪的粉底色櫻木軍團插畫（櫻木花道、水戶洋平、大楠雄二、野間忠一郎、高宮望），同時發文宣布：「從6月2日起，《灌籃高手SLAM DUNK》也可以以電子書的形式購讀。」而這是《灌籃高手》史上第一次以電子書方式發行，他在留言串特別說明，當年漫畫原稿是用B4尺寸的肯特紙繪製的，如果是跨頁也就是所謂雙頁展開的情況，就會用2倍大的B3紙張橫向繪製，「連載當時只有紙本書，因此分鏡設計是以雙頁為單位。如果使用較大的平板裝置觀看跨頁，會是最接近原稿的狀態，可能也更容易閱讀」。

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此外，井上雄彥還提到，「書本裝訂處，也就是所謂的『書脊』的部分，通常不容易好好看見，但這次電子書可以清楚看到這些細節，這也是一個優點。」

▲電影《THE FIRST SLAM DUNK》台灣創下高達4.57億台幣票房。（圖／台北双喜電影提供）

《灌籃高手》是動漫迷細心收藏的經典運動漫畫之一，自1990年連載至1996年完結，至今35年仍被視為不朽的名作，漫畫家井上雄彥的畫風也被動漫迷推崇。而該作一直以來沒有推出電子書版，日網謠傳作者重視紙本，出版社「集英社」也不曾公開回應原因，而井上雄彥的輪椅籃球漫畫《REAL》，因為2020年帕拉林匹克在東京舉行（後因疫情延至2021），當時為了讓大眾認識輪椅籃球運動，曾推出《REAL》電子書版。

網友得知《灌籃高手》漫畫要推電子書，興奮回應「等很久了！要用iPad Pro看」、「好棒哦！紙本版也都在家裡，但還是會買！期待和紙本的不同之處，櫻木軍團的插畫也好開心」、「我就是在等這個！非常謝謝」、「謝謝井上老師」。

附註：肯特紙是英國肯特地方製造的紙張，故稱為肯特紙。其紙張表面光滑，具有高度的彈性和厚度，且能無滲色地進行著色，與多種書寫工具和繪畫材料相容性極佳，在使用橡皮擦時，紙面起毛較少也是特色之一。

