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不只TWICE娜璉！　MAMAMOO、SJ宣布「參戰7月高雄啤酒節」超狂陣容曝

記者蔡琛儀／台北報導

一年一度的「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」即將在7月4日至7月6日盛大登場，主辦單位這兩天陸續公布表演名單，除了首次來台的南韓大勢女團TWICE的領唱及領舞娜璉NAYEON為開幕首日的韓星主秀外，把「灶咖男團」SUPER JUNIOR子團D&E東海與銀赫則是閉幕壓軸演出，第二天韓星代表更請來了MAMAMOO成員頌樂及輝人。

▲▼輝人與頌樂將來台 。（圖／寬寬提供）

▲▼輝人與頌樂、D&E將來台 。（圖／寬寬提供、資料照／記者黃克翔攝）

▲▼輝人與頌樂將來台 。（圖／寬寬提供）

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▲▼ 第25屆KKBOX 風雲榜-Super Junior D&E。（圖／記者黃克翔攝）

台灣陣容則包括男團U:NUS、女糰HUR+，還有高爾宣、范逸臣、盧廣仲、告五人、許富凱、派偉俊、瑋瑋、卓文萱、梁舒涵、DJ Swallow妖嬌、李雅英等。其中五堅情由於最近休團中，其餘「四堅情」團員邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、小賴這次也各自帶來solo演出。

▲▼五堅情〈慶記〉。（圖／滾石提供）

▲五堅情因陳零九閃兵，近期休團中。（圖／滾石提供）

主辦單位表示，網路上已出現了多組黃牛票的違法販賣，呼籲各位粉絲朋友不要受騙，勿購買來路不明的票種。官方售票時間為5月23日中午12點於 ibon售票全面啟售，活動所有相關資訊請關注「高雄啤酒音樂節」Facebook及Instagram粉絲專頁。

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