ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

見三峽悲劇「勾起亡父記憶」！林葉亭建議：應查肇事翁是否失智

林葉亭的父親今年1月離世，發社會對失智症患者走失風險的關注。（翻攝林葉亭IG）

▲林葉亭的父親今年1月走失後離世。（翻攝林葉亭IG）

圖文／鏡週刊

新北市三峽區19日在國光街與國成街口發生嚴重車禍，78歲的余姓男子駕駛自小客車違規闖紅燈，撞上多名正在放學途中的學童與民眾，造成3人死亡、12人輕重傷慘劇。女星林葉亭見此新聞，想到今年初過世的父親，她建議醫院為肇事老翁做檢查，確認是否是「失智」在作祟。

葉亭的85歲父親生前患有失智症，今年1月16日走失，經11天搜救，同月26日在台北市士林區至善路三段附近一處私人水池中被發現遺體，林葉亭事後表示，父親是於走失當天滑入水池溺水致死，此事件也引發社會對失智症患者走失風險的關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

見到三峽車禍悲劇，林葉亭想到了過世的父親，今（22日）凌晨在IG限動發文，表示這幾天反覆關注新聞，內心也浮現出父親發病初期的模樣。她回憶，有一次父親搭公車時，突然忘記自己在哪裡、要去哪裡，甚至在公車上生氣要衝下車，最後自行下車走在路上。所幸當時父親配戴有定位追蹤器，家人才得以在第一時間尋獲。林葉亭指出，當時父親被找到時，還一臉驚訝地說「怎麼這麼巧」，完全忘記自己在公車上暴怒的記億。

林葉亭見到三峽車禍悲劇，想到過世的父親。（翻攝林葉亭IG）

▲林葉亭見到三峽車禍悲劇，想到過世的父親。（翻攝林葉亭IG）

林葉亭表示，「如果是像新聞報導說老翁有路怒症，是不是因為失智初期，忘記自己在哪裡！忘記自己要去哪裡！而情緒波動煞車油門暫時無法分辨！而釀成大禍⋯」建議醫院幫老翁做一下腦部斷層、腦掃描確認一下是不是「失智」在作祟。林葉亭強調，以上屬於臆測，並非專業診斷，盼社會能正視高齡駕駛與失智風險的潛在關聯，避免憾事再度發生。

外傳余姓老翁疑似「怒路症」駕車暴衝，三峽警分局昨（21日）說明，老翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，老翁從未說話，路程中也未與任何人交談，因此衝動駕駛的可能性不高。


更多鏡週刊報導
親揭失智父走失11天過程　林葉亭見遺體跪下：是我沒照顧好您
父親死因出爐！　林葉亭凌晨澄清2點：不希望有人委屈
「再不去就遲到了」三峽14歲女學生甦醒秒掛念課業　其他傷者恢復進展也曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

推薦閱讀

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

《大學生》寧寧宣布離婚！　認離開不健康的關係：好日子來了

《大學生》寧寧宣布離婚！　認離開不健康的關係：好日子來了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽40字悼念：山花終將離去…網鼻酸

朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽40字悼念：山花終將離去…網鼻酸

朱媛媛罹癌瞞5年病逝…群星震驚湧留言　黃曉明嚇傻：從未聽她說過

朱媛媛罹癌瞞5年病逝…群星震驚湧留言　黃曉明嚇傻：從未聽她說過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」！　曬同款玫瑰…曖昧3細節被挖

快訊／Andy遭爆出軌！　家寧首回應曝「真相」手握毀滅性證據

林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出！　引退2年當酒店媽媽桑

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

谷阿莫爆借2000萬給大軍！健身房遭控惡意倒閉　深夜曝內幕：股份比Andy還少

《大學生》寧寧宣布離婚！　認離開不健康的關係：好日子來了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《灌籃高手》35年首度發行電子書版！　井上雄彥親揭「原稿秘密」
  2. 蘿莉塔「換穿樂天新MC戰袍」破產後最大尺度！背後全空：第一次穿這麼少
  3. 韓團提告遭代表妻強制猥褻！　3年終於有進展…她被移送檢方
  4. 藍心湄對唐綺陽爆驚人天賦　「沒性生活處女膜長回來了！」
  5. 不只TWICE娜璉！　MAMAMOO、SJ宣布「參戰7月高雄啤酒節」超狂陣容曝
  6. Sandy《不熙娣》錄一半哭了！「真的太辛苦」哽咽吐實原因：不知跟誰說
  7. 蔡康永版畫展兩個月破2萬人觀展　理科太太搶瘋了展延日期曝
  8. 曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊！　身影瘦弱…本人親回現況
  9. 26歲驚知卵巢老化如40歲！　台大女星坦言「以為提早停經沒關係」
  10. 林采緹認了「不愛男友戴套」！花1萬避孕被質疑：為何是妳做 回應超霸氣

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366