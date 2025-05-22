見三峽悲劇「勾起亡父記憶」！林葉亭建議：應查肇事翁是否失智

▲林葉亭的父親今年1月走失後離世。（翻攝林葉亭IG）

圖文／鏡週刊

新北市三峽區19日在國光街與國成街口發生嚴重車禍，78歲的余姓男子駕駛自小客車違規闖紅燈，撞上多名正在放學途中的學童與民眾，造成3人死亡、12人輕重傷慘劇。女星林葉亭見此新聞，想到今年初過世的父親，她建議醫院為肇事老翁做檢查，確認是否是「失智」在作祟。

葉亭的85歲父親生前患有失智症，今年1月16日走失，經11天搜救，同月26日在台北市士林區至善路三段附近一處私人水池中被發現遺體，林葉亭事後表示，父親是於走失當天滑入水池溺水致死，此事件也引發社會對失智症患者走失風險的關注。

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見到三峽車禍悲劇，林葉亭想到了過世的父親，今（22日）凌晨在IG限動發文，表示這幾天反覆關注新聞，內心也浮現出父親發病初期的模樣。她回憶，有一次父親搭公車時，突然忘記自己在哪裡、要去哪裡，甚至在公車上生氣要衝下車，最後自行下車走在路上。所幸當時父親配戴有定位追蹤器，家人才得以在第一時間尋獲。林葉亭指出，當時父親被找到時，還一臉驚訝地說「怎麼這麼巧」，完全忘記自己在公車上暴怒的記億。

▲林葉亭見到三峽車禍悲劇，想到過世的父親。（翻攝林葉亭IG）

林葉亭表示，「如果是像新聞報導說老翁有路怒症，是不是因為失智初期，忘記自己在哪裡！忘記自己要去哪裡！而情緒波動煞車油門暫時無法分辨！而釀成大禍⋯」建議醫院幫老翁做一下腦部斷層、腦掃描確認一下是不是「失智」在作祟。林葉亭強調，以上屬於臆測，並非專業診斷，盼社會能正視高齡駕駛與失智風險的潛在關聯，避免憾事再度發生。

外傳余姓老翁疑似「怒路症」駕車暴衝，三峽警分局昨（21日）說明，老翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，老翁從未說話，路程中也未與任何人交談，因此衝動駕駛的可能性不高。



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