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26歲驚知卵巢老化如40歲！　台大女星蔡祥坦言「以為提早停經沒關係」

記者張筱涵／綜合報導

蔡祥畢業於台大獸醫系，轉行成為演員後，近期在台視全新八點檔《寶島西米樂》中飾演西服店千金。近日受訪透露，26歲時曾在例行檢查中被告知卵巢早衰，原本覺得沒什麼，也不是很排斥停經，後來得知停經會加速老化，才意識到情況嚴重。

▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

▲蔡祥在《寶島西米樂》飾演西服店千金。（圖／台視提供）

蔡祥今年30歲，26歲時在一次例行檢查中被告知卵巢老化，卵巢年齡已40歲，一開始心情有些低落，但想想自己原本就不愛小孩，也對提早停經不排持，還想「沒月經好像也不錯」，後來知道停經會加速老化才意識到情況嚴重，決定進行凍卵。

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目前單身的蔡祥，坦言雖然不急著生小孩，但預防未來留遺憾，還是選擇凍卵，打針取卵過程身心俱疲，除了狂吞保健食品刺激賀爾蒙，還長滿痘痘，頂著青春痘上戲她自嘲：「還好是演學生，長痘痘合理。」目前已完成第一次取卵手術，共取出9顆卵子，但距離她預設的15顆目標仍有距離，計劃等戲殺青後進行第二次取卵，笑說：「搞不好那時候我就閃婚了！」她還透露，有師父預言她今年會遇到正緣，開心表示：「我的目標是生一個跟我一樣漂亮的女兒！」

台視全新八點檔《寶島西米樂》集結盧彥澤、蔡祥、何宜珊、王盈凱與陳玹宇主演，以50、60年代台灣西服產業為背景，演員們也將在戲裡面對各自的人生課題。該劇將於6月3日起，每週一至週五晚間8點在台視頻道首播，晚間9點則安排重播。

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