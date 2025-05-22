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朱媛媛51歲癌逝！「兒子」易烊千璽40字悼念：山花終將離去…網鼻酸

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星朱媛媛因罹患癌症於5月17日逝世，享年51歲，同為演員的丈夫辛柏青於昨日（21）發表訃告，震驚演藝圈。她生前低調抗癌5年，沒有對外公開病情，期間仍持續演出電影、電視劇，在電影《送你一朵小紅花》與易烊千璽演抗癌母子，易烊千璽昨日來台出席兩岸電影展同時，也透過網站發文悼念。

▲▼朱媛媛生前曾與易烊千璽在電影演母子，易烊千璽發文悼念。（圖／翻攝自微博、ETtoday）

▲朱媛媛罹癌逝世震驚大陸演藝圈，她生前曾與易烊千璽在電影演母子，易烊千璽發文悼念。（圖／翻攝自微博、記者蕭采薇攝）

電影《送你一朵小紅花》描述兩個抗癌家庭的故事，易烊千璽在片中飾演罹癌男孩「韋一航」，朱媛媛飾演陪伴孩子抗癌的堅強母親，兩人對手戲感動無數影迷。該片於2020年上映，網友從時間推測，朱媛媛也是在同一期間確診罹癌。

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▲▼朱媛媛生前曾與易烊千璽在電影演母子，易烊千璽發文悼念。（圖／翻攝自微博）

▲▼朱媛媛生前曾與易烊千璽在電影演母子，易烊千璽發文悼念。（圖／翻攝自微博）

▲朱媛媛（右）在電影《送你一朵小紅花》飾演因兒子罹癌，陪伴抗病的堅強媽媽。（圖／翻攝自微博）

易烊千璽在朱媛媛離世消息公開當日，正好來台出席兩岸電影展，緊接著還要前往坎城影展。他透過網站更新一段文字：「可是整座山就忘了你，忘了多艷麗，山花終將離去。滿山遍野那些荒唐里，我回頭望去，山花了無痕跡。」儘管沒有提及名字，網友解讀文字是悼念曾飾演他媽媽的朱媛媛，眾人留言「好溫柔」、「願天堂沒有病痛」。

▲▼朱媛媛生前曾與易烊千璽在電影演母子，易烊千璽發文悼念。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽網站更新一段文字，陸網解讀是悼念曾在電影演自己「媽媽」的朱媛媛。（圖／翻攝自微博）

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