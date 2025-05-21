打工是真的！金賽綸生前「只敢用水杯裝酒」　導演心疼：她怕被偷拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生離世，她生前最後一部作品《吉他男》即將上映。電影由演員李善貞（이선정）自導自演，21日在出席電影發布記者會，談到女主角選角過程，他表示稱讚金賽綸做足功課才來，被女方的真誠所打動。然而，她在參與演出之際，連劇組聚餐小酌一下，都只敢用水杯裝酒，害怕被別人拍到，此舉也讓李善貞心疼不已。

▲金賽綸生前遺作即將上映。（圖／翻攝自《吉他男》劇照）



金賽綸生前遺作《吉他男》即將上映，主演李善貞21日出席發布記者會，他透露會選擇金賽綸的主因，「我的經紀人與金賽綸經紀公司有私交，所以收到提案，約在咖啡廳見面會，她把劇本讀得很仔細才來，讓我非常驚訝。」不僅如此，金賽綸還對角色進行了研究，提出點子。

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李善貞更稱讚金賽綸很敬業，兩人針對角色的意見分歧，雖然有點小衝突，但當現場一喊「開拍」，金賽綸馬上入戲，甚至笑得更甜美，他表示「是非常完美的專業演員」。然而，金賽綸因酒駕事件後爭議纏身，李善貞也不捨「只要沒有她的戲份，幾乎都待在車裡，我還想說『待在那個窄的車裡會不會很辛苦』，感覺她很不安。」

▲金賽綸生前喝酒都用水杯裝怕又被拍到。（圖／翻攝金賽綸Instagram）



金賽綸生前相當害怕週遭人的眼光，就連劇組一起聚餐，她也會用水杯裝酒，導演透露：「她是怕被誰看到又被拍下來了。」李善貞也補充說明：「金賽綸是真的有去打工。」生前靠微薄薪水支撐。

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