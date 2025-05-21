ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

打工是真的！金賽綸生前「只敢用水杯裝酒」　導演心疼：她怕被偷拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生離世，她生前最後一部作品《吉他男》即將上映。電影由演員李善貞（이선정）自導自演，21日在出席電影發布記者會，談到女主角選角過程，他表示稱讚金賽綸做足功課才來，被女方的真誠所打動。然而，她在參與演出之際，連劇組聚餐小酌一下，都只敢用水杯裝酒，害怕被別人拍到，此舉也讓李善貞心疼不已。

▲金賽綸生前遺作即將上映。（圖／翻攝自《吉他男》劇照）

▲金賽綸生前遺作即將上映。（圖／翻攝自《吉他男》劇照）

金賽綸生前遺作《吉他男》即將上映，主演李善貞21日出席發布記者會，他透露會選擇金賽綸的主因，「我的經紀人與金賽綸經紀公司有私交，所以收到提案，約在咖啡廳見面會，她把劇本讀得很仔細才來，讓我非常驚訝。」不僅如此，金賽綸還對角色進行了研究，提出點子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李善貞更稱讚金賽綸很敬業，兩人針對角色的意見分歧，雖然有點小衝突，但當現場一喊「開拍」，金賽綸馬上入戲，甚至笑得更甜美，他表示「是非常完美的專業演員」。然而，金賽綸因酒駕事件後爭議纏身，李善貞也不捨「只要沒有她的戲份，幾乎都待在車裡，我還想說『待在那個窄的車裡會不會很辛苦』，感覺她很不安。」

▲金賽綸。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

▲金賽綸生前喝酒都用水杯裝怕又被拍到。（圖／翻攝金賽綸Instagram）

金賽綸生前相當害怕週遭人的眼光，就連劇組一起聚餐，她也會用水杯裝酒，導演透露：「她是怕被誰看到又被拍下來了。」李善貞也補充說明：「金賽綸是真的有去打工。」生前靠微薄薪水支撐。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

推薦閱讀

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

孟耿如被爆斷開黃子佼！離婚協議內容曝光　男方律師低調回應

孟耿如被爆斷開黃子佼！離婚協議內容曝光　男方律師低調回應

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係

直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！　不敵2因素低調辦手續

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

孟耿如被爆斷開黃子佼！離婚協議內容曝光　男方律師低調回應

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／「人間芭比」現身台北101！Somi有求必應「簽名遭韓方擋」　暖心舉動曝光
  2. 太勇！昆凌90歲爺爺鐵餅再摘金　被問「周杰倫球技？」吐3字點評
  3. 打工是真的！金賽綸生前「只敢用水杯裝酒」　導演心疼：她怕被偷拍
  4. 黃子佼遭爆離婚！吳宗憲怒開砲「能滾多遠滾多遠」　贊同孟耿如簽字
  5. 「黃子佼這陣子做的最好的事」　李怡貞列3點質疑：要離婚早就離婚
  6. 吳婉君正面回應家暴風波！　沉默2個月喊話：是包裹著善意的殘忍
  7. 黃子佼醜聞纏身5年婚姻破裂！孟耿如爆「簽字離婚」閨蜜低調回應
  8. 陶晶瑩自爆「被禁止主持三金」　鬆口消失7年內幕：我沒有不想
  9. 《不可能的任務：最終清算》票房破億　刷新阿湯哥與系列開片紀錄
  10. 曾脫口「組團壞大於好」被罵翻　琳誼首露面...揭五月天阿信私下對話

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366