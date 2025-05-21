黃子佼遭爆離婚！吳宗憲怒開砲「能滾多遠滾多遠」　贊同孟耿如簽字

記者孟育民／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。而和他結婚5年的妻子孟耿如，也因此事件丟掉演藝工作，21日驚傳兩人已經低調簽字離婚。多次轟黃子佼的吳宗憲稍早再度發聲：「講真心話，男子漢大丈夫就應該要有肩膀，更何況是自己闖下的大禍，不要禍及妻女，孩子更是無辜的。黃子佼在圈子裡面基本上就是一顆毒瘤，不斷地用他那一張犀利的嘴，在人家的背後惡意的造謠生事⋯⋯。」

▲吳宗憲再度砲轟黃子佼。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

吳宗憲不改大砲個性，今天表示：「我就是被害人！而年度最最噁心的；就是他帶著妻女溫馨喝咖啡的畫面！我完全不能接受。在演藝圈裡面，不斷地造謠不斷地以傷害別人為樂！他老早就社會性死亡了⋯⋯⋯有一點良知的話；能滾多遠就滾多遠，永遠不要再回來！不要再出現在我們的面前了就是這種壞份子，才會讓台灣的藝能界變得如此不堪。」

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提到離婚一事，吳宗憲認為兩人早就應該離婚，「我如果是孟耿如的父兄，也會勸她早點脫離。還有後續；以前跟他交往過的女性們，如何面對未來？還有得看。」

▲孟耿如、黃子佼婚姻劃下句點。（圖／翻攝自臉書）

據《CTWANT》報導，黃子佼2024年曾被傳給孟耿如台幣1億元，希望女方在3年內都不要離婚。不過，21日傳出兩人因不敵輿論和經濟壓力，已經辦好離婚手續，扶養權將歸孟耿如，而黃子佼財產均作為日後撫養費使用。而黃子佼委任律師蕭棋云昨對外表示：「謝謝關心，一切以家人為重。」並未正面回應，也未否認2人的離婚消息。