陶晶瑩自爆「被禁止主持三金」　鬆口消失7年內幕：我沒有不想

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩平時工作繁忙，仍不時會透過社群記錄生活點滴，今（21）日她就在Threads發文分享自己客串戲劇的趣事，貼文曝光後立即吸引網友朝聖按讚，同時也有人敲碗她主持三金典禮。為此，陶晶瑩鬆口自己7年沒主持三金典禮的真正原因。

▲陶晶瑩會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩提到，她在拍戲現場等燈光調整時，有位看起來約20歲的臨演鼓起勇氣上前詢問她：「請問妳是怎麼開始演員這條路的？」讓她頓時語塞，自嘲對方顯然不認識她，尷尬之餘只能連忙推託說自己是主持人，並指向旁邊的演員：「你問他們才是厲害的演員啦我沒有⋯⋯」面對突如其來的誤會，讓她反思自己是否太久未在螢光幕前露面，才導致年輕人認不出她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陶晶瑩發文分享近況。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

不過，陶晶瑩也分享當天在拍攝結束後坐車前往搭高鐵時，司機認出她並驚喜表示「陶子姐，妳34年前訪問過我，那時候我14歲國中生！」她聽後感動地說：「喔我的觀眾只是長大了。」隨後她進高鐵站後戴上口罩，竟又被兩位年輕女生一路跟到月台求合照與簽名，讓她忍不住感嘆：「我的演藝人生真是被分眾搞得冷暖自知、忽冷忽熱⋯⋯。」

▲陶晶瑩回應網友留言。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

貼文曝光後，吸引網友熱烈留言，有人就表示力挺陶晶瑩重返典禮主持，稱她是「三金經典」，並好奇問她是否因家庭因素才未繼續主持。為此，陶晶瑩直言：「我沒有不想，是被禁止。」當網友被進一步追問是否是被家人禁止時，她則以笑臉回應：「當然不是～^_^ 是被有決定權的人～」內容曝光後，掀起不小討論。