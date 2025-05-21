才獲金曲4項入圍！　王彙筑開唱一半「突崩潰淚崩」緊急喊卡

▲王彙筑專輯《滴滴答答》喜獲金曲獎四項提名。（圖／傻皮文創提供）



記者翁子涵／台北報導

歌手王彙筑以創作專輯《滴滴答答》，入圍第36屆金曲獎四項提名，包含年度專輯、最佳台語專輯、最佳台語女歌手，並以專輯裡的〈高麗菜粥〉入圍最佳作曲，她開心表示：「非常感謝評審的肯定，能跟這麼多優秀音樂人出現在同一份名單上，深深地被鼓勵到了，讓我更加覺得創作是件幸福快樂的事！」

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▲▼ 王彙筑演出時淚憶已逝父親。（圖／傻皮文創提供）



除了喜迎金曲獎入圍殊榮，王彙筑日前也在第18屆新加坡Freshmusic Awards獲得好成績，不僅將角逐年度十大專輯、十大單曲，同樣要挑戰最佳女演唱人，而王彙筑近期才剛舉辦完《照相館裡的滴滴答答》小巡迴，還特地回到家鄉嘉義開唱，卻因為憶起年初爸爸過世，在演出當下泣不成聲，所幸歌迷暖心自主獻聲大合唱給予鼓舞力量，讓王彙筑在家庭情感的修復道路上，得到滿滿心裡支持。

王彙筑日前剛舉辦完《照相館裡的滴滴答答》小巡迴，一路從家鄉嘉義唱到台中、台北，然而對於要辦這場演出，內心經歷幾番掙扎，她表示：「專輯發行一個月後，我長年生病的爸爸過世了，在面對這些困境狀態中，一直覺得沒有儲存足夠能量來面對聽眾，然而面對家人的議題時，我幾乎透過創作來記錄當下心境，新專輯《滴滴答答》就是這麼樣誕生，因此在周遭夥伴鼓勵下，終於勇敢踏出一步，舉辦三場小巡迴。」

久違回到家鄉開唱，似乎也不經意碰觸王彙筑的敏感神經，尤其唱到與爸爸相關段落時，思念一瞬間湧上，眼淚忍不住潰堤，讓她無法繼續歌唱，台下歌迷心疼之餘，自主幫忙接唱所有段落，此舉更是感動王彙筑，不過這個貼心的小舉動，彷彿給了最強大的治癒能量，讓後面兩場演出，都更有勇氣去整理面對自己的情緒，王彙筑更表示：「很高興能完成這次的演出，對我來說也像是完成某階段式的任務，更從中得到釋放，並獲得平靜和滿足。」

