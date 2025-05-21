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台粉抵制成功！「泰百天花板」LingOrm見面會陷中資爭議　活動宣布取消

記者蕭采薇／台北報導

泰國GL百合劇《我們的秘密》於2024年底播出後，兩位女主角Ling與Orm瞬速爆紅，首度來台就吸引千位粉絲當時擠爆桃園機場，時隔近半年，被稱作「GL天花板」的LingOrm原本預計6月來台舉辦見面會，但主辦單位疑似有中資背景引發爭議，讓粉絲發起抵制，如今活動也確定取消。

▲LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（圖／超奇娛樂提供）

▲LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（圖／超奇娛樂提供）

主辦單位「超奇娛樂」透過聲明表示：「原訂於2025年6月7日在台北TICC舉辦之《LingOrm
2025 Fan Meeting in Taipei》粉絲見面會，經泰國Channel3 審慎評估與多方協商後決定，我們遺憾地宣布：原定於台北舉行之本場活動將正式取消。對於此次取消所帶來的不便與失望，我們致上最誠摯的歉意。」

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聲明中也表示：「感謝所有粉絲長期以來的支持與理解，您的體諒與陪伴對我們意義非凡。日後我們亦會一如既往地支持Ling和Orm。已購票觀眾將作全額退費，退票相關手續可參考售票系統上提供的退票說明。」

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」。（圖／翻攝自官方IG）

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」。（圖／翻攝自官方IG）

「GL天花板」Ling與Orm在2024年11月曾旋風訪台舉辦見面會，兩人抵台時特地走到機場入境大廳，除了手牽手秀恩愛以外，還親切地與粉絲互動，千人團結喊著「LingOrm」，迎接兩位火紅新星，桃園機場瞬間變成粉紅宇宙中心。當時台灣粉絲的高水準，還獲得高度讚賞。

 

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