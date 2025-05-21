宋智孝下海險釀大禍！「嘴唇發紫、身體發抖」堅持：再下去一趟　驚險瞬間曝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋智孝是綜藝節目《Running Man》的不敗王牌，她接下實境紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》挑戰自由潛水，沒想到第2集發生緊急狀況，她首次嘗試水肺潛水後一上船，嘴唇發紫、身體發抖，在前輩的阻止下才繼續下海挑戰，親自體驗海女的辛苦工作日常，相當敬業。

▲宋智孝首次挑戰海女的職業。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



宋智孝首次嘗試水肺潛水，卻被冷到嘴唇發紫、身體發抖，工作人員懷疑她出現失溫症狀，但她仍堅持：「我再下去一趟就回來」，直到海女教練嚴正勸阻，「失溫的話身體會麻痺」，最終她才被迫中止拍攝，蜷縮在角落取暖，對自己當下無法撐下去感到遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋智孝第一次嘗試水肺潛水差點失溫。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



事實上，宋智孝要在一個月內挑戰海女30年的潛水功力，堪稱不可能的任務，首次穿著蛙鞋學習潛水就遇挫，一連下潛20次都未成功，整整練習了2小時，最後癱倒在岸邊，過程中還無法克服基本下潛技巧，她對自己生悶氣大喊：「我又不是肢體不協調，真的好不甘心。」雖從小住海邊，但此次才真正體會到海女的辛苦，「潛水真的很累，晚上應該會很好睡。」

▲宋智孝從小在海邊長大，但也認為海女工作不容易。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



除了潛水訓練，宋智孝也深入了解海女文化，當地由一群高齡海女組成的合唱團在她面前獻唱《我是一名海女》，歌詞傳遞出「我是大海，我是媽媽，我是少女，我是一名海女。」的堅毅信念，宋智孝跟著比出手語，讓她聽著聽著淚光閃爍，「我聽著這首歌就哭了，歌曲太感人了。」宋智孝更承諾會與她們一同站上表演舞台，特地向老師練習手語與歌唱，展現對海女文化的尊重與認同。《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》在台灣大哥大MyVideo 5月12日起每週一上架，共三集。