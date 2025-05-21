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NewJeans擴編「13人律師團」對抗ADOR！　雙方頂級開戰…訴訟費天價

記者張筱涵／綜合報導

南韓超人氣女團NewJeans陷入與所屬公司ADOR的合約風波，雙方即將於6月5日進行《專屬合約效力確認訴訟》的第二次辯論。隨著開庭日期逼近，NewJeans方面強化了法律團隊，目前已動員高達13名律師應戰。

▲NewJeans。（圖／翻攝自NewJeans官方Instagram）

▲NewJeans和ADOR訴訟持續中。（圖／翻攝自NewJeans官方Instagram）

根據韓媒《JTBC》報導，NewJeans於5月9日向法院提交了「追加指定律師文件」，其法律代理由南韓四大律所之一「法務法人世宗」負責，目前團隊中共有13位律師，其中包含曾為ADOR前代表閔熙珍出庭辯護的律師；而ADOR則委任同樣為大型律所的「金＆張律師事務所」，出動12位律師應訴。雙方皆動員重量級法律團隊，從律師人數即可看出本案對雙方的重要性與激烈程度，訴訟費用也被外界推測高達巨額。

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這並非NewJeans第一次擴編律師團，早在4月3日的首次辯論期前，便曾補強法律陣容。雖然律師數量不會直接影響裁判結果，但其規模之大，也象徵NewJeans五位成員在面對公司壓力時所展現的堅定立場。

首次庭審中，雙方快速交換立場，法院關注的焦點落在「信賴關係是否破裂」，ADOR表明仍有意願與藝人和解，NewJeans方面則態度明確，劃清界線。首輪開庭成員未出席，第二次是否親自現身成為媒體關注焦點。

目前NewJeans因ADOR提出的假處分申請獲法院通過，無法進行獨立活動，陷入活動暫停的狀態。然而，即便身陷法律爭議，團體影響力絲毫不減，日前仍被美國《Billboard》選為「21歲以下最具影響力的21人」之一，成員Danielle於5月19日更被爆疑似將展開個人活動。

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