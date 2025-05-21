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「台版金秀賢」半年沒戲拍…轉當健身教練　暴瘦16KG被妻虧像難民

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》描述50、60年代台灣西服產業的故事，以尹昭德與黃瑄經營的「寶島西服店」為主軸，今（21）日劇中二代演員何宜珊、盧彥澤、王盈凱、蔡祥、陳玹宇出席媒體餐敘接受訪問，也大方分享了拍攝的趣事。

▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

盧彥澤在《寶島西米樂》中飾演生活困苦的「田中和」，雖然日子困頓，但父親（游安順飾）以樂觀堅韌的心態，傾盡所有栽培，他也因為這份恩情，立志成為西裝師傅，盼望能讓養父過上好日子。不過劇中家境貧苦，讓他花了許多時間改變身材、體型。

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▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

對此，盧彥澤透露自己從85公斤瘦到69公斤，花了約莫2個月的時間調整體態，原本身材健壯的他，為了讓「肌肉」消風，還刻意不吃蛋白質，努力掉肌肉量，除了體態之外他還必須曬黑，笑說自己在家育兒時，還會被老婆調侃「好像難民抱著寶寶」。

▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

▲盧彥澤（右）為了《寶島西米樂》努力瘦身。（圖／台視提供）

事實上，盧彥澤在接到《寶島西米樂》戲約之前，曾有半年時間沒有接到戲，為此他特地開發第二專長，去考了健身教練的執照，當時他到朋友開設的健身房當櫃檯，沒想到竟意外接到人生中第一個學生，是一位來自阿根廷的女生，他驕傲地秀出訓練對方的成果，表示對方結訓時體脂肪從21降到19，且僅花了一個月時間就有超棒的成績。

▲王盈凱、何宜珊、盧彥澤、蔡祥、陳玹宇出席《寶島西米樂》活動。（圖／台視提供）

▲盧彥澤在拍攝《寶島西米樂》前，轉行當健身教練。（圖／台視提供）

此外，盧彥澤出道初期有著「台版金秀賢」的稱號，被問及對方近期深陷醜聞，是否對於這個標籤存有疑慮，他大方地表示「不會」，因為當時確實靠著這個稱號讓他接到許多工作，雖然也因這個稱號的熱度過後，有半年沒有收入，還得靠當時還是女朋友的老婆接濟，但他仍感謝當時的那段日子。

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