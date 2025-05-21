胡瓜率眾星台中開唱　「她年僅15歲也來唱」還將圓夢合體大咖歌后

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）主持的「鑽石舞台之夜」演唱會， 8月2、3日將前進台中中興大學惠蓀堂開唱，卡司除了「三王二后」洪榮宏、阿吉仔、翁立友、李翊君和曾心梅，更加入啦啦隊、女團等年輕元素，例如賴慧如將和LUXY GIRLS合作；AKB48 TEAM TP則是想將日系女團的活力，展現給不同年齡層的觀眾。

▲鍾采穎年僅15歲。（圖／萬星傳播提供）

本次最年輕的表演者是出身自《台灣那麼旺》、年僅15歲的鍾采穎，她過去參加歌唱比賽時，非常喜歡曾心梅〈半包菸〉，剛好有一段時間她感冒身體不舒服，孔鏘老師拜託曾心梅錄一段影片鼓勵她，曾心梅也暖心答應，多年後兩人終於在「鑽石舞台之夜」同台。

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鍾采穎說：「我真的非常崇拜心梅姐，她的唱功真的非常厲害，感謝她當時錄影片鼓勵我。」除了曾心梅，鍾采穎也許願台中場能和另一位前輩李翊君合唱：「最近在抖音很多很紅的歌曲像〈諾言〉、〈雨蝶〉，都是李翊君老師非常經典的歌曲，難度很高，希望能有機會跟她一起合唱來挑戰看看。」也希望能和歐弟合唱：「因為我很欣賞歐弟哥哥的才華，上次在北流就讓我驚艷到，他太會模仿而且又很會唱，重點是長得很帥！」

▲LUXY GIRLS將出席「鑽石舞台之夜」台中場。（圖／萬星傳播提供）

LUXY GIRLS表示，想在「鑽石舞台之夜」展現有別於以往啦啦隊的演出，朝著女團的方向帶給觀眾視覺及聽覺的震撼；她們透露，希望藉由重新詮釋阿公阿嬤、爸爸媽媽年代的金曲，注入啦啦隊的活力及熱情，加上獨有的亮眼服裝及舞蹈視覺效果的編排：「讓長輩們能藉由秀場文化表演認識啦啦隊！」賴慧如將展現久違的熱舞，坦言非常緊張。

▲AKB48 Team TP將出席「鑽石舞台之夜」台中場。（圖／萬星傳播提供）

人氣女團AKB48 TEAM TP在今年2月於北流和胡瓜、歐弟、任賢齊哥合作後，更加期待在接下來的舞台向更多優秀前輩取經學習，或是挑戰經典台語歌；她們說：「我們會用整齊有默契的舞步，送上滿滿正能量的表演，用唱的、跳的、笑的，把我們最真誠的力量送到每個人心裡。」門票已在年代售票系統和四大超商開賣。