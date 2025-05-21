林采緹「520植入避孕器」現蹤婦產科！穩交小2歲男友：月拋環更貴

記者潘慧中／綜合報導

林采緹2020年離婚後，與小2歲男友穩定交往至今已經約3年，不時會與粉絲分享生活點滴。她20日便在社群網站坦言，跑了一趟婦產科，仔細看才發現原來她去「植入避孕器」。

▲林采緹20日現蹤婦產科。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹在Instagram限時動態透露，她原本是靠月拋式避孕環達到避孕效果，「但麻煩的是我會常常忘記時間放新的，而且一個600塊用一個月算起來更貴！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林采緹承認植入避孕器。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



於是，林采緹20日前往婦產科在手臂下方植入避孕器，「用一個類似槍的東西打進去，整個過程10分鐘內搞定」，而且可以維持3年，「如果想懷孕隨時可以取出！取出後兩週內就會恢復懷孕能力，覺得很方便！」

事實上，林采緹之前接受《ETtoday星光雲》專訪，被問到是否有可能再婚時，她直言很難說，「就算在一起久也可能離婚，婚姻暫時沒有這想法，也沒有排斥，沒有一定要結婚。」

▲▼林采緹和小2歲男友穩交約3年。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



然而，林采緹不排斥再生小孩，她認為結過一次婚就夠了，「如果有小孩大家不要太意外，小朋友太可愛了，如果可以，想要再生沒關係，有小孩就好。」