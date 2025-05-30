五月是「毒月」！端午節「3生肖小心避災害」　屬蛇別出遠門

文／清水孟國際塔羅小孟老師

古人認為五月是「惡月」、「毒月」，五日又被認為是惡月之最。傳說五月五日這邪祟當道，五毒並出，又古人將蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣視為「五毒」，因此端午也要驅五毒。因五毒出現的時間，也是感冒較多的春夏交替季節，為了避免疫病的發生，古人從端午五月五日開始驅除疫病毒害，會以雄黃酒、硃砂及艾草來驅蟲避邪，3生肖在五毒日要小心謹慎容易有災害。

▲屬蛇的要避免出遠門。（示意圖／記者胡至欣攝）



屬虎

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隨身物品容易掉落，避免前往人多的地方，否則有可能會遭遇扒手遺失物品，避開公眾較多人的地方以防疫情感染。

屬豬

避免上山，以防蚊蟲叮咬，也要注意情緒不是否會影響到別人，進而影響到自己的人際關係，謹記切莫發脾氣。

屬蛇

要注意交通事故、交通罰單等事物，同時盡量避免出遠門，同時也要注意陌生人的搭訕，避免到森林之地，以防病媒蚊叮咬。

小孟老師也建議，上述生肖可以隨身準備一個紅包袋放在身上，等到整個農曆五月結束後，丟棄這個紅包袋，就有機會避免一些無端的災厄。

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