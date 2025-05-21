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家寧遭控逃稅「共同友人看不下去」！揭Andy業配黑幕：大家可仔細看

Andy黑料反撲3／家寧遭控劈腿逃稅　共同友人嘆：真相已來不及說了

▲之前家寧復出的首支影片，引來極大討論，尤其關於她上心靈課程引起巨大爭議。（翻攝自秘月期POPOO YouTube）

圖文／鏡週刊

同時共同友人也透露，其實在Andy、家寧這對怨偶正式拆夥前，大部分的廠商都是指定要家寧就好，甚至不需要Andy，「但是家寧接工作還是都會帶著Andy一起…」

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友人意有所指地說，「這次那麼多廠商贊助Andy、要找他合作，但是大家可以仔細看，是不是都是新的廠商，以前和眾量級合作的老廠商有沒有找Andy？有沒有挺他？Andy的工作態度，我們都聽過不少。」

Andy黑料反撲3／家寧遭控劈腿逃稅　共同友人嘆：真相已來不及說了

▲之前家寧因上心靈課程，網紅錫蘭就此拍攝分析影片，結果衝出近600萬次的點閱。（翻攝自錫蘭YouTube）

如今Andy身邊幾乎都是新的夥伴和團隊，和過去的交友圈漸行漸遠，友人直接了當地說，「如果家寧真的有這麼壞，為什麼我們這些共同朋友，都在同情她，選擇陪在她身邊？我們都希望家寧能夠說出真相，但真的太晚了，已經來不及了…」

去年10月分手，Andy今年3月拍攝〈10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」〉影片指控前女友家寧8大罪狀，包括股權分配、10年來每月只領固定薪資、無法查公司帳目、無法登入眾量級社群帳號、遭革除董事、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後被斷金援。

Andy黑料反撲3／家寧遭控劈腿逃稅　共同友人嘆：真相已來不及說了

▲家寧切割媽媽與群海公司後，卻依舊在道歉影片下方，放上群海公司的電子信箱以供聯絡。（翻攝自秘月期POPOO YouTube）

不僅如此，家寧還被起底，與Andy合作拍片進而交往，原本其實還有個在當兵的男友，但卻選擇劈腿Andy，有段時間重疊交往兩男。至於家寧與Andy被控相處模式不是男女朋友，根本更像是家寧無時無刻都控制著Andy，支配到「真的是非常的恐怖。」 後續有人檢舉家寧及其家人逃漏稅，新北檢接獲情資之後已經展開調查；之後自稱是家寧摯友的女星祈錦鈅則感嘆「可憐之人必有可恨之處」，透露家寧一直被媽媽控制，在家中其實沒話語權、因為個性太孬，助長爸媽貪婪。


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