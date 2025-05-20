永野芽郁辭演大河劇！由《幽遊白書》清純女星接替　幕後細節曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星永野芽郁因為捲入與田中圭的不倫風波之中，於19日宣布退出原預定出演的2026年大河劇《豐臣兄弟！》，根據日媒報導，永野芽郁在18日透過經紀公司向劇方提出辭演，NHK方面在接受後，也緊急開始尋找新的人選，最終，在20日敲定由前年出演真人版《幽遊白書》的26歲白石聖接下該角色。

▲白石聖接下永野芽郁的角色。（圖／翻攝自白石聖Instagram）

一向以清純形象示人的永野芽郁，自出道以來幾乎零緋聞，也因此深受廣告主信賴，手握超過10個代言。然而此次形象重創已造成連鎖效應，報導指出已有多達9家公司撤廣告，這次《豐臣兄弟！》原本這是她第三次參與大河劇演出，飾演主角的初戀情人，是關鍵角色。由於大河劇的拍攝周期通常長達一年，臨近6月開拍前才辭演，對NHK造成不小困擾。

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▲永野芽郁因為不倫風波而形象受挫，自行辭演大河劇《豐臣兄弟！》。（圖／翻攝自永野芽郁Instagram）

外界對接替人選相當關注，X上熱烈討論，網友提出的人選有河合優實、能年玲奈、芳根京子、福原遙、伊藤沙莉等。最後，20日多家日媒報導確認，NHK已敲定由白石聖接演該重要角色。白石聖於2016年出道，與永野芽郁同齡，具備豐富演技經驗，並以清新脫俗形象深受好評。