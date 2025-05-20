禾羽不當林襄師妹「歌曲全遭下架」吐心聲！　分手前東家內幕曝光

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵），去年底和莉奈文創解約，離開閨密林襄所屬的經紀公司，過去音樂作品卻也跟著被下架，遭疑是前東家鬧不愉快。今（20日）禾羽出席「不浪了年度公益系列」活動記者會，坦言和前公司是和平分手，對於歌曲下架難免感到無奈，「這也沒辦法，無可避免的事情，反正我做了很多新的決定，重新出發。」

▲▼禾羽響應愛心做公益。（圖／公關提供）



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禾羽如今恢復自由身，重新展開新的旅程，表示和前東家是和平分手，「我們沒有聯絡了，中間有一點誤會，但我不是太清楚。雖然跟公司沒有聯絡，但跟林襄、芷霖都還有，我們私底下就是好朋友。」談到歌曲被下架一事，她說：「因為歌曲的版權在前經紀公司那裡，被下架心情難免有點失望，其實我們中間有談，但如果我想要，就要把版權買回來，我甚至連價格都沒有問。」

▲禾羽過去音樂作品被下架，坦言難免會感到失落。（圖／公關提供）

禾羽轉換新身份再出發，雖然會擔憂工作減少，但也努力挑戰自我，如今也為了流浪動物公益活動再開金嗓，出版作品《尋寶》，歌詞用第三人稱角來比喻人與狗的情感就像：「我其實也會害怕、也有情緒，但只要你願意靠近，我就想陪你一輩子。」禾羽坦言，《尋寶》這首歌曲也希望讓這些毛孩知道，牠們不是被遺棄的，是值得被尋回的寶藏。