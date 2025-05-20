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私家偵探被委託調查未婚妻出軌　一看發現是自己老婆…衝酒店抓姦

記者黃庠棻／台北報導

香港電影《私家偵探》由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯手執導，香港天王古天樂與金馬男星劉冠廷及周秀娜共同演出，台灣將於6月18日上映。《私家偵探》也是劉冠廷首度接演香港動作電影，在片中扮演在追查凶殺的警察，和古天樂有許多衝突的對手戲。

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

香港懸疑動作電影《私家偵探》由古天樂聯手劉冠廷及周秀娜演出，故事由一宗出軌案開始，最後竟成為連環殺人血案，古天樂扮演的偵探因幫客戶追查未婚妻出軌事件而意外捲入命案之中，讓自己也身陷致命危機，而首次接演香港電影的劉冠廷則是扮演追查凶案的警察，在同事眼中是個愛家愛妻的好丈夫，但一邊查案卻又顯得心事重重，甚至曾在案發現場昏倒。

今天公佈《私家偵探》正式海報，古天樂站在樓梯結構錯綜覆雜的建築物之前，交錯的樓梯與構圖象徵案件的重重迷霧，劉冠廷則撐著雨傘站在樓梯上，似乎也身陷其中。

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

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▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

全片在馬來西亞拍攝，演員們總是頂著高溫潮濕的天氣演出，非常辛苦。劉冠廷首次接拍香港電影，他說「這是我第一次在馬來西亞拍戲，能和古老闆（古天樂）一起演戲，心情很興奮也很緊張。」古天樂一改以往帥氣的模樣，扮演一位落魄的私家偵探，幫客戶捉姦、查出軌，竟查到自己的太太周秀娜外遇，讓他處境更為惡劣，也因此捲入到命案之中。

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

《私家偵探》描述歐陽偉業（古天飾）是一名落魄的私家偵探，委託人都是找他處理通姦、尋人、找寵物等微不足道的小案。這天他收到一宗特別的委託，一名旅行社老闆要求他調查自己的女朋友，而這名女子竟是他本人的妻子關詠心（周秀娜飾）。

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

▲電影《私家偵探》由古天樂、劉冠廷、周秀娜主演。（圖／華映娛樂提供）

歐陽偉業得知太太前往酒店後，放棄正在進行的案件，為客戶尋找失蹤未婚妻的調查，趕往捉姦。沒想到客戶的未婚妻在他離開現場後被殺，原以為的普通出軌事件竟演變成謀殺案，歐陽偉業將當時發現的線索交予調查此案的警察陳康民（劉冠廷飾）後，發現自己已陷於錯綜複雜的謎團之中，危機亦逐步逼近。為阻止兇手殺害下一個目標，他必須憑藉專業偵探的直覺力挽狂瀾。

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