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理想混蛋只有他沒當兵！　親曝隱疾發作「嚴重到免役」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團理想混蛋成軍8年，宣布將在今年11月1日首度攻上台北小巨蛋開唱，今（20日）舉辦記者會；近期兵役話題正夯，主唱雞丁在宜蘭當過替代役，吉他手建廷利用學生時期的暑假服完四個月的兵役，鼓手可沛也是當四個月的兵，吉他手阿哲則透露，自己罹患癲癇，高中時因為發作得嚴重，還住院檢查，當時就已取得免役證明。

▲▼ 理想混蛋〔不是因為天氣晴朗才見面〕台北小巨蛋演唱會開賣記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 理想混蛋吉他手阿哲因癲癇免役。（圖／記者黃克翔攝）

談到自己的癲癇疾病，阿哲說現在就是靠著吃藥、定期回診檢查，已經五年沒有發作過，但遇到強烈光線不免心裡緊張，擔心誘發癲癇，因此每次登台演出或參加記者會都會特別注意，由於雞丁、建廷都擁有專業的醫學背景，雞丁開玩笑說：「還好我們台上都有專業人員在。」

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理想混蛋一路從Live house，唱到北流、高流，再到萬人場地小巨蛋，直呼既興奮又緊張，除了提早開始身材控制，也會積極準備每個團員的solo舞台。

▲▼ 理想混蛋〔不是因為天氣晴朗才見面〕台北小巨蛋演唱會開賣記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 理想混蛋11月將站上小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

不過近期雞丁幾次演出破音的影片，都在網路上引起相當大的討論度，今雞丁笑說，以前對於破音十分在意，「但會覺得每個moment發出的聲音只存在當下，都是跟現場人的連結，如果它是很有趣很驚喜的事情，我就不會那麼往負面去想。」話鋒一轉，表示自己還是會好好保養喉嚨，笑虧：「才不會像建廷一樣。」演唱會門票將在6月7日開賣，詳洽KKTIX。

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