《奔跑吧》包貝爾隔10年喜迎二寶出生！曬一家四口照喜喊：520快樂

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星包貝爾靠著《宮鎖珠簾》蘇培盛一角，以及主持《奔跑吧兄弟2》打開知名度，妻子是女星包文靖，2024年底他於愛奇藝尖叫之夜典禮上，開心宣布了老婆睽違9年懷上二胎的好消息，如今時隔近半年，孩子也平安出生，夫妻倆20日透過微博曬出一家四口的合照。

▲包貝爾、包文婧順利迎接二寶出生。（圖／翻攝自包文婧微博）

包貝爾在微博中寫下「包子、餃子、麵條子祝大家520快樂」，寓意一家人的幸福加倍。包文婧隨後轉發並簡單留言「一家四口」，分享喜悅之情。新生兒乳名「面條子」延續了包家「主食主題」的命名風格，與姊姊「餃子」的乳名相呼應。大女兒餃子於2015年出生，而包文婧在公開二胎消息時，已經想好了二胎小名「面條子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲包文婧此前就經常分享孕期點滴。（圖／翻攝自包貝爾微博）

包文婧在孕期內多次與粉絲分享生活點滴，從2024年12月透露懷孕4個月時的體重變化，到2025年3月曬出8個月的B超照片，備受關注。她坦言二胎是由於丈夫和女兒都很想要，原定於6月出生，但最終提前於5月20日產下。孕期中，包文婧曾因工作勞累導致胎兒偏小，被醫師建議要補充蛋白質。她孕期仍積極工作，拍攝了《獵冰》和《破繭2》等作品。