結婚9年被傳變了！　賴琳恩「比基尼依偎陳乃榮」爽快打臉

記者張筱涵／綜合報導

藝人賴琳恩與丈夫陳乃榮自2016年結婚以來感情穩定，儘管近年來在社群上較為低調，仍不時透過重要節日向外界傳遞恩愛訊號。她今（20日）在Instagram曬出與陳乃榮的親密合照，特別選在老公生日當天發文放閃，順勢打破外界對婚姻亮紅燈的臆測。

▲賴琳恩放閃陳乃榮。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



賴琳恩在陳乃榮44歲生日這天發文：「說因為很久沒合體，所以被傳婚變？？？選在榮哥生日這天出現，夠閃了吧！」照片中，夫妻倆在沙灘上甜蜜合影，陳乃榮戴著墨鏡，賴琳恩則穿著紅色泳裝笑容燦爛地從後方依偎，展現親密無間的一面。畫面陽光溫暖，氛圍輕鬆甜蜜，兩人之間的好感情一覽無遺。

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其實，以賴琳恩Instagram貼文為主，距離上次公開曬出夫妻合照已經是一年前的2024年5月20日，當時也是為了替陳乃榮慶生，顯示兩人仍舊保有特別的「公開紀念日」。雖然不像過去頻繁放閃，但這對銀色夫妻檔仍用實際行動打破婚變謠言，持續低調經營屬於兩人的幸福生活。網友也紛紛留言祝福，「呃啊～～～～～我的眼睛，快被閃瞎了，沒合體叫婚變，天天膩在一起叫什麼」、「好閃，沒戴到墨鏡可惡」、「盡量閃爆我們吧」。

▲賴琳恩去年5月20日也有上傳和陳乃榮的甜蜜合照。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）